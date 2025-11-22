خبرگزاری کار ایران
مدافع پرسپولیس و پروسه فراموشی پنالتی جنجالی

مدافع پرسپولیس و پروسه فراموشی پنالتی جنجالی
میلاد محمدی بعد از اتفاقات عجیب در ضربات پنتالتی بازی با ازبکستان به تمرین پرسپولیس بازگشته است.

به گزارش ایلنا، میلاد محمدی در دیدار تیم ملی با ازبکستان پنالتی آخر را زد که با ژست عجیب او و ش به انتقادبرانگیز، راهی به دروازه نیافت و با سیو گلر ازبکها، زمینه شکست تیم ملی را فراهم کرد. این در حالی است که همه انتظار داشتند پنالتی پنجم را مهدی طارمی بزند اما طارمی پنالتی را به او داد و میلاد هم نتوانست توپ را گل کند. 

نکته جالب اینکه البته از دست دادن این پنالتی چندان فضای غیرقابل تحملی را برای میلاد محمدی شکل نداد و همه جیز برای او زیر سایه ماجراهای مهدی طارمی و شجاع خلیل‌زاده قرار گرفت و همچنین با حمایت هواداران پرسپولیس، میلاد توانست از این شرایط خارج شود. 

او که فصل خوبی را در لیگ بیست و پنجم سپری نکرده، حالا بعد از حضور در  تیم ملی، انگیزه زیادی دارد تا دوباره توانایی‌اش را در تیم باشگاهی نشان و پاسخ حمایت هواداران پرسپولیس را نیز بدهد تا مشخص شود همچنان یکی از بهترین مدافعان کناری فوتبال ایران است و از اوج پایین نیامده است.

