به او گفتم چشمهایت خوشگل است
جزئیات عجیب درگیری لفظی کاپیتان پادیاب با آسانی
پنالتی استقلال در دقایق پایانی و حرکات یاسر آسانی جنجالی شده بود.
به گزارش ایلنا، وحید رحیمی، بازیکن پادیاب خلخال، پس از شکست نزدیک ۲–۱ مقابل استقلال در جام حذفی، با انتقاد از داوری و تأکید بر توانمندی تیمش گفت استقلال غافلگیر شده بود و پنالتی اعلامشده مسخره و نادرست بوده است. او جزئیات درگیری لفظیاش با یاسر آسانی و شرایط سخت لیگ دو را هم شرح داد.
وحید رحیمی درباره بازی تیمش مقابل استقلال گفت: ما سوار بازی بودیم و حتی میتوانستیم گلهای بیشتری هم بزنیم. تیم استقلال واقعا از این قدرت تیم ما غافلگیر شدند، از اینکه یک تیم لیگ دویی انقدر قوی و خوب و حساب شده میتواند بازی کند. ما در طول هفته استقلال را آنالیز کرده بودیم و میدانستیم که چطور میخواهند بازی کنند. به نظر من حرفهایی که آقا مجید باقرینیا و کادر فنیمان گفته بود به خوبی اجرا کردیم ولی متاسفانه نشد که شگفتی اتفاق بیفتد.
رحیمی درباره واکنشش به شادی بعد از گل یاسر آسانی توضیح داد: یک صحنهای از بازی ما با هم یک کنتاکتی داشتیم. تب و تاب وسط بازی است و نمیشود گفت چرا این کار را کردید. من به او گفتم درست است که چشمهایت خوشگل است ولی این پنالتی گل نمیشود. به انگلیسی گفتم و او هم گفت دیدی گفتم که گلش میکنم. من هم چیزی نگفتم چون آقای آسانی جزو ستارههای لیگ ایران هستند و جزو لژیونرهای خوبی هستند که وارد کشور شدند. آخر بازی خودش آمد و خسته نباشید گفت و پیراهنش را هم به من داد. انشالله که تیم استقلال هم موفق باشد.
رحیمی درباره عصبانیت مدیرعامل تیم از تیم داوری و موعود بنیادیفر در اتاق وار گفت: والا من چه بگویم؟ خطای ۹۰ به ۱۰ را برای ما نمیگرفت ولی برای آنها یک دست زدن و تاچ کردن را خطا میگرفت. پنالتی که اصلا قابل توصیح نیست. من روی زمین افتاده بودم در آن شرایط و شلوغی مگر میشود آن توپ را پنالتی گرفت؟ شک نکنید اگر تیمی به جز استقلال رو به روی ما بود پنالتی نمیگرفت. بازیکن ما را در گوشه خط داشتند میکشتند ولی انگار نه انگار. به قران ما هم با پول کم و امکانات بسیار کمتر زحمت میکشیم. این چیزی که شما الان دیدید گوشهای از استعدادهای لیگ یک و لیگ دو هستند که بازی میکنند. بازیکنان خیلی بهتری هستند که قابلیت بازی در لیگ برتر را دارند ولی چرخه بد افتاده.
رحیمی درباره صحنه پنالتی توضیح داد: من به او گفتم این اصلا پنالتی نبود و همه دیدند. یک پنالتی مسخره گرفتند. گفتم که امکان ندارد این پنالتی گل بشود و آسانی گفت دیدی گلش کردم. انگلیسی یک چیزهایی بلدیم. آن لحظه به ذهنم آمد. گفتم چشمهایت خوشگل است ولی این توپ گل نمیشود. بعد گفت به چشمهایم نگاه کن دیدی که گل زدم. در آخر پیراهنش را هم به من داد، دستش درد نکند.
او درباره شادی گل جنجالی آسانی گفت: بلاخره به آنها هم فشار میآید جلوی یک تیم لیگ دویی که از دقیقه۲۰ ده نفره شده و اینجوری با این شرایط بازی میکند، واقعا خیلی برایشان سخت بود.
وحید رحیمی درباره کیفیت بازیکنان لیگ دو گفت: همه همه چیز را دیدند. دیدند که کیفیت بازیکنان لیگ یک و دو در چه حد هست و دیدند که استعدادهای زیادی در لیگ دو هستند که میتوانند خیلی راحت در لیگ برترمان بازی کنند.
رحیمی درباره رقم قرارداد خودش گفت: ما ته تهش یک میلیارد تومان یا یک میلیارد و پانصد تومان بگیریم و شرایط اینطور است.
او درباره صحبتهای مالک تیم و خرج ۷۰میلیاردی پادیاب گفت: من یک چیزی بگویم، وقتی یک شخص خصوصی یا یک ارگان خصوصی تیمداری میکند، واقعا باید حمایتش کنید و پشتش باشید. من میدانم آقای پادیاب کسی نیست که نیاز به اسپانسر و این چیزها داشته باشد. کلا فوتبال استان اردبیل شرایطش افتضاح است. ما یک زمین تمرین خوب در خلخال نداریم که تمرین کنیم. الان هفت هشت تا از بازیکنان اصلی ما مصدوم بودند. هاتف نادری با درد آمد و بازی کرد.
رحیمی درباره کیفیت زمین بازی ورزشگاه تختی گفت: برای ما که خوب بود ولی برای استقلال صد در صد خوب نبود.