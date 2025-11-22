عمری با مراقبت ویژه از زانو به تمرین پرسپولیس برگشت

به گزارش ایلنا، محمد عمری این روزها بیش از هر زمان دیگری طعم پیشرفت را زیر زبان دارد. وینگر سرعتی پرسپولیس که پنج هفته نخست لیگ را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، با سه بازی حضور ثابت و یک گل زیبا برابر ذوب‌آهن مسیر بازگشت را به‌سرعت طی کرد و همین عملکرد کافی بود تا امیر قلعه‌نویی برای نخستین‌بار نام او را در فهرست تیم ملی قرار دهد؛ دعوتی که برای یک فوتبالیست ۲۵ ساله، پس از ماه‌ها سختی، یک نقطه عطف محسوب می‌شود.

هرچند عمری فرصت انجام اولین بازی ملی‌اش را پیدا نکرد و آسیب‌دیدگی جزئی در تمرین باعث شد از لیست بازی مقابل کیپ‌ورد خارج شود، اما حضور در اردوی تیم ملی، تمرین کنار ستاره‌های ملی پوش برای او تجربه‌ای ارزشمند بود. همین تجربه حالا انگیزه‌ای چندبرابر به او داده که در تمرین پرسپولیس دیده می‌شود.

تصاویر تمرین امروز سرخ‌ها نشان داد عمری با یک زانوبند و البته روحیه مثبت به زمین شماره سه آزادی برگشته است. مصدومیت او جدی نبود و او تنها نیاز به مراقبت کوتاه‌مدت داشت و همین باعث شد عمری بدون مشکل تمرین کند.

دیدار هفته یازدهم مقابل شمس‌آذر در حالی برگزار می‌شود که پرسپولیس برای ادامه روند رو به رشد خود نیاز به بازیکنان آماده دارد و عمری یکی از جدی‌ترین گزینه‌های حضور در ترکیب اصلی است. اگر او طی روزهای پیش‌رو کیفیت تمرینی خوبی داشته باشد، احتمال فیکس شدنش در این مسابقه بسیار زیاد خواهد بود.

