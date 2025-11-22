خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادگاه و زندان، عامل جدایی کارتال از پرسپولیس!

دادگاه و زندان، عامل جدایی کارتال از پرسپولیس!
کد خبر : 1717335
لینک کوتاه کپی شد.

رضا درویش در مورد علت جدایی اسماعیل کارتال در پایان فصل توضیح داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل کارتال، سرمربی سرشناس ترکیه‌ای زمستان گذشته با وعده ساختن یک تیم منسجم و با برنامه بلند مدت به پرسپولیس آمد اما درحالی که نقل و انتقالات پرسپولیس با نظر او شروع شده بود، این مربی از بازگشت به ایران امتناع کرد.

رضا درویش، مدیرعامل سابق پرسپولیس درباره علت جدایی کارتال صحبت کرد. او گفت: به یک باره برای ایشان مشکلاتی پیش آمد که گفتند به جهت این مشکلات من قادر نیستم به ایران بیایم. خیلی با ایشان کلنجار رفتم و حتی برای حل این مشکل با اینکه در کشور ترکیه بود گفتم می‌توانم از طریق دوستانم مشکل شما را مرتفع کنم تا شما بیایید، گفتند نه خیلی سخت است و خانوادگی است. 

او ادامه داد: بعد که گذشتیم متوجه شدیم که ایشان نمی‌خواست بازار گرمی کند چون که می‌بینیم به هیچ تیمی نرفته و مشغول نشده است. ضمن اینکه بعدا جنگ به وجود آمد. بعد که جنگ شد گفت جنگ هم شده و من هم که مشکلات خانوادگی هم دارم و جنگ هم این اجازه را به ما می‌دهد که نیاییم.

درویش در دفاع از کارتال گوشه‌ای از مشکلات او را بازگو کرد و گفت: آدم دروغگویی نبود. یکی از مشکلاتش این بود که پسرش در درگیری‌ای که یک سال قبل در بازی با فنرباغچه و گالاتاسرای شده بود حضور داشت و بعد از ۸ ماه دادگاه حکم می‌دهد که به پسرش ۶ماه زندان بدهند. پسرش ۲۲ یا ۲۳ساله بود و ذهنش را مشغول کرده بود. ما مقاومت کردیم و گفتیم نمی‌شود و شما تعهد دارید و قرارداد دارید. بعد که جنگ شد گفت یک حالت اضطراری است. گفتیم اگر شما جای دیگر رفتید یک تعهدی به ما بدهید گفت خیالتان راحت من حرفم حرف است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب