دادگاه و زندان، عامل جدایی کارتال از پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، اسماعیل کارتال، سرمربی سرشناس ترکیه‌ای زمستان گذشته با وعده ساختن یک تیم منسجم و با برنامه بلند مدت به پرسپولیس آمد اما درحالی که نقل و انتقالات پرسپولیس با نظر او شروع شده بود، این مربی از بازگشت به ایران امتناع کرد.

رضا درویش، مدیرعامل سابق پرسپولیس درباره علت جدایی کارتال صحبت کرد. او گفت: به یک باره برای ایشان مشکلاتی پیش آمد که گفتند به جهت این مشکلات من قادر نیستم به ایران بیایم. خیلی با ایشان کلنجار رفتم و حتی برای حل این مشکل با اینکه در کشور ترکیه بود گفتم می‌توانم از طریق دوستانم مشکل شما را مرتفع کنم تا شما بیایید، گفتند نه خیلی سخت است و خانوادگی است.

او ادامه داد: بعد که گذشتیم متوجه شدیم که ایشان نمی‌خواست بازار گرمی کند چون که می‌بینیم به هیچ تیمی نرفته و مشغول نشده است. ضمن اینکه بعدا جنگ به وجود آمد. بعد که جنگ شد گفت جنگ هم شده و من هم که مشکلات خانوادگی هم دارم و جنگ هم این اجازه را به ما می‌دهد که نیاییم.

درویش در دفاع از کارتال گوشه‌ای از مشکلات او را بازگو کرد و گفت: آدم دروغگویی نبود. یکی از مشکلاتش این بود که پسرش در درگیری‌ای که یک سال قبل در بازی با فنرباغچه و گالاتاسرای شده بود حضور داشت و بعد از ۸ ماه دادگاه حکم می‌دهد که به پسرش ۶ماه زندان بدهند. پسرش ۲۲ یا ۲۳ساله بود و ذهنش را مشغول کرده بود. ما مقاومت کردیم و گفتیم نمی‌شود و شما تعهد دارید و قرارداد دارید. بعد که جنگ شد گفت یک حالت اضطراری است. گفتیم اگر شما جای دیگر رفتید یک تعهدی به ما بدهید گفت خیالتان راحت من حرفم حرف است.

