دادگاه و زندان، عامل جدایی کارتال از پرسپولیس!
رضا درویش در مورد علت جدایی اسماعیل کارتال در پایان فصل توضیح داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل کارتال، سرمربی سرشناس ترکیهای زمستان گذشته با وعده ساختن یک تیم منسجم و با برنامه بلند مدت به پرسپولیس آمد اما درحالی که نقل و انتقالات پرسپولیس با نظر او شروع شده بود، این مربی از بازگشت به ایران امتناع کرد.
رضا درویش، مدیرعامل سابق پرسپولیس درباره علت جدایی کارتال صحبت کرد. او گفت: به یک باره برای ایشان مشکلاتی پیش آمد که گفتند به جهت این مشکلات من قادر نیستم به ایران بیایم. خیلی با ایشان کلنجار رفتم و حتی برای حل این مشکل با اینکه در کشور ترکیه بود گفتم میتوانم از طریق دوستانم مشکل شما را مرتفع کنم تا شما بیایید، گفتند نه خیلی سخت است و خانوادگی است.
او ادامه داد: بعد که گذشتیم متوجه شدیم که ایشان نمیخواست بازار گرمی کند چون که میبینیم به هیچ تیمی نرفته و مشغول نشده است. ضمن اینکه بعدا جنگ به وجود آمد. بعد که جنگ شد گفت جنگ هم شده و من هم که مشکلات خانوادگی هم دارم و جنگ هم این اجازه را به ما میدهد که نیاییم.
درویش در دفاع از کارتال گوشهای از مشکلات او را بازگو کرد و گفت: آدم دروغگویی نبود. یکی از مشکلاتش این بود که پسرش در درگیریای که یک سال قبل در بازی با فنرباغچه و گالاتاسرای شده بود حضور داشت و بعد از ۸ ماه دادگاه حکم میدهد که به پسرش ۶ماه زندان بدهند. پسرش ۲۲ یا ۲۳ساله بود و ذهنش را مشغول کرده بود. ما مقاومت کردیم و گفتیم نمیشود و شما تعهد دارید و قرارداد دارید. بعد که جنگ شد گفت یک حالت اضطراری است. گفتیم اگر شما جای دیگر رفتید یک تعهدی به ما بدهید گفت خیالتان راحت من حرفم حرف است.