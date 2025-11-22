پیام نیازمند آماده ادامه رقابت با بیرانوند

به گزارش ایلنا، پیام نیازمند با لبخند به تمرینات پرسپولیس برگشت؛ لبخندی که شاید نشانه آرامش باشد اما پشت آن رقابتی سخت و جدی جریان دارد. دروازه‌بان آماده سرخ‌ها که در اردوی اخیر تیم ملی در رقابت با بیرانوند شانس بازی پیدا نکرد، حالا یک بار دیگر باید تمام تمرکزش را روی پرسپولیس و مسیر این تیم در لیگ برتر بگذارد.

نیازمند که در ۹ بازی این فصل پنج بار موفق شده دروازه سرخ‌ها را بسته نگه دارد، یکی از ستون‌های اصلی تیم پرسپولیس بوده است. نمایش مطمئن، واکنش‌های سریع و نقش مهمی که در بازی‌سازی از عقب زمین دارد، او را به یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس در فصل جاری تبدیل کرده است.

در اردوی تیم ملی، رقابت او با علیرضا بیرانوند ادامه داشت و اگرچه قلعه‌نویی برای این دو دیدار دوستانه، نیازمند را روی نیمکت نشاند، اما عملکرد این دروازه‌بان ۲۹ ساله در باشگاه به اندازه‌ای خوب بوده که همچنان جزو انتخاب‌های همیشگی قلعه‌نویی برای اردوها به شمار می‌رود.

نیازمند حالا با بازگشت به تمرینات پرسپولیس در شرایطی جدید قرار دارد. سرخ‌ها پس از فیفادی باید به مصاف شمس‌آذر بروند و در این مسیر، دروازه‌بان شماره یک خود را در بهترین فرم می‌خواهند. اوسمار هم به‌خوبی می‌داند در ادامه فصل، عملکرد او در خط دروازه چقدر اهمیت دارد.

نیازمند باروحیه بالا به تمرینات برگشته و می‌خواهد با ثبت ششمین کلین شیت به استقبال اولین دربی خود در تهران برود.

