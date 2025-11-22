کارنامه کاروان ایران در ریاض

به گزارش ایلنا، ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی که از ۱۳ آبان در ریاض آغاز شده بود، امروز با پایان رقابت‌ها به خط پایان رسید. جایی که کاروان ورزشی ایران با نام سفیران اقتدار و شعار امید ایران با کسب ۸۱ مدال شامل ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

این دوره با وجود کاهش تعداد رشته‌ها و مدال‌های توزیع‌شده، برای ایران نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز به همراه داشت. سهم ایران از مدال‌های طلا نسبت به دوره گذشته ۰.۴۵ درصد افزایش یافت و کاروان کشورمان توانست ۱۰.۷۴ درصد کل ۲۷۰ مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کند.

شروع و پایان مدالی کاروان

اولین مدال: مریم بربط در جودو با برنز

اولین طلا: سامیار عبدلی در شنا (۵۰ متر آزاد)

آخرین طلا: امیرحسین زارع در کشتی آزاد سنگین‌وزن

نگاهی به رشته‌های مدال‌آور ایران

فوتسال: قهرمانی مقتدرانه با پیروزی ۵–۰ مقابل مراکش

والیبال: طلای مردان و برنز زنان

شنا: طلای سامیار عبدلی و ۴ مدال دیگر

تنیس روی میز: دو طلای ندا شهسواری و شیما صفایی؛ نقره تیم مردان

وزنه‌برداری: ۱۵ مدال؛ درخشش علیرضا معینی

شمشیربازی: دو برنز تیمی

هندبال: برنز تاریخی زنان

ووشو: ۴ طلا و عملکرد ممتاز منصوریان‌ها

کاراته: سه طلا از جمله طلای ارزشمند فاطمه صادقی

دوومیدانی و پارادوومیدانی: ۸ مدال متنوع

کشتی فرنگی: ۴ طلا و تثبیت اقتدار

کشتی آزاد: طلایی‌ترین رشته با ۴ طلا

تکواندو: ۸ مدال رنگارنگ

بوکس: یک برنز

جودو: برنز مریم بربط

پاراوزنه‌برداری: طلای ۲۳۵ کیلویی روح‌الله رستمی

ایران در ششمین دوره نیز همچون دو دوره گذشته با رتبه سوم به کار خود پایان داد و روند باثباتی در بازی‌های کشورهای اسلامی ثبت کرد.

با وجود کاهش تعداد رشته‌ها، کاروان ایران توانست هدف‌گذاری مدالی خود را محقق کند و با ارتقای سهم طلا نسبت به دوره قبل، عملکردی مثبت به ثبت برساند. موفقیت تیم‌های پایه، بانوان و رشته‌های کمتر مدال‌آور، نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده برای ورزش ایران است.

