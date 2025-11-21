خبرگزاری کار ایران
امیرعلی آذرپیرا به مدال طلا دست یافت

امیرعلی آذرپیرا در رقابت های کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی قهرمان شد.

به گزارش ایلنا، در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه 11 بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 11 بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه 11 بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. آذرپیرا در این دیداز رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان را با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب کرد و سومین طلای تیم ملی کشتی آزاد را به ارمغان آورد. 

