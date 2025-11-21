امیرعلی آذرپیرا به مدال طلا دست یافت

به گزارش ایلنا، در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه 11 بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 11 بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه 11 بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. آذرپیرا در این دیداز رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان را با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب کرد و سومین طلای تیم ملی کشتی آزاد را به ارمغان آورد.

