آزادی در خط حمله، رضاییان در دفاع راست

ترکیب احتمالی استقلال در جام حذفی با تغییرات بزرگ

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، قصد دارد در اولین دیدار رسمی تیمش پس از تعطیلات فیفادی و در چارچوب جام حذفی، با ترکیبی کاملاً متفاوت به میدان برود.

به گزارش ایلنا، استقلال پس از اتمام فیفادی، نخستین مسابقه رسمی فصل جاری خود در رقابت‌های جام حذفی را برگزار خواهد کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو باید در ورزشگاه تختی مقابل تیم کشت و صنعت پادیاب خلخال به میدان بروند. اگرچه سطح فنی دو تیم فاصله زیادی دارد، اما کادر فنی استقلال با درک اهمیت جام حذفی، تأکید کرده که این حریف را «کاملاً جدی» خواهد گرفت، چرا که در این جام، شگفتی‌سازی تیم‌های ناشناخته امری رایج است.

سرمربی پرتغالی استقلال در شرایطی باید تیمش را به زمین بفرستد که از نظر نفرات با کمبودهایی مواجه است. خستگی ناشی از سفرهای طولانی بازیکنان ملی‌پوش، غیبت برخی نفرات در تمرینات اخیر و مصدومیت‌های جزئی، چینش ترکیب را برای ساپینتو دشوار کرده است. با این حال، او تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری بازیکنانی که کمتر به میدان رفته‌اند، ضمن مدیریت فشار بازی‌های پیش رو، صعود بدون دردسر به مرحله بعدی را قطعی کند.

آنتونیو آدان سنگربان اسپانیایی استقلال پس از مصدومیت حبیب فرعباسی، بار دیگر به عنوان شماره یک تیم مطرح است و احتمالاً برابر پادیاب درون دروازه قرار می‌گیرد تا بتواند یک کلین‌شیت مطمئن ثبت کند.

در قلب دفاع، سامان فلاح با وجود خطاهایی مانند پنالتی در بازی آلومینیوم، همچنان اعتماد ساپینتو را حفظ کرده و به میدان خواهد رفت. عارف آقاسی جدی‌ترین گزینه برای زوج فلاح است. با توجه به مصدومیت ناگهانی عارف غلامی و آمادگی نسبی رستم آشورماتوف که در فیفادی دقایق کمی برای ازبکستان بازی کرد، احتمال حضور آقاسی در ترکیب اصلی بیشتر است.

ابوالفضل جلالی در دفاع چپ جایگزین حسین گودرزی (که به استراحت نیاز دارد) می‌شود. در سمت راست دفاع، رامین رضاییان احتمالاً به جای صالح حردانی خسته به میدان می‌آید تا با تجربه خود خیال ساپینتو را از این منطقه راحت کند.

با غیبت روزبه چشمی و حضور دیرهنگام دیدیه اندونگ در تمرینات، امیرمحمد رزاقی‌نیا که نمایش‌های باثباتی در بازی‌های اخیر داشته، گزینه اول هافبک دفاعی است. مهران احمدی، هافبک جنگنده و پرانرژی که اخیراً برابر الوحدات گل مهمی به ثمر رساند، در این مسابقه نیز یکی از مهره‌های کلیدی فاز هجومی در میانه زمین خواهد بود.

منیر الحدادی، ستاره مراکشی تیم و یکی از خریدهای موفق فصل، آمادگی کامل خود را نشان داده و با رفع نگرانی‌ها درباره مصدومیت، به عنوان تکیه‌گاه اصلی ساپینتو در فاز تهاجمی عمل خواهد کرد. محمدحسین اسلامی، وینگر جوان تیم، که در بازی با الوحدات تعویضی موفق داشت، جدی‌ترین گزینه برای استراحت دادن به یاسر آسانی در پست وینگر راست است. علیرضا کوشکی با وجود خستگی سفر از اردوی ملی، به دلیل توانایی‌های تکنیکی و سرعت بالا، همچنان مهره‌ای کلیدی محسوب شده و در ترکیب اولیه قرار می‌گیرد. به دلیل نامناسب بودن چمن ورزشگاه تختی و همچنین خستگی سعید سحرخیزان و غیبت داکنز نازون، محمدرضا آزادی به دلیل سبک بازی محکم‌تر و ریسک پایین‌تر، اصلی‌ترین مهاجم نوک تیم خواهد بود.

ترکیب احتمالی استقلال برابر پادیاب خلخال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف آقاسی (یا رستم آشورماتوف)، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، محمدرضا آزادی

