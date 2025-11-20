واکنش ستاره ازبک به پیشنهاد استقلال و پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در شبی که پاختاکور با پیروزی یک‌برصفر برابر نسف قارشی جایگاهش را در جمع مدعیان تثبیت کرد، ایگور سرگیف تنها گل مسابقه را به ثمر رساند؛ مهاجمی که طبق گفته جلال‌الدین ماشاریپوف از دو باشگاه بزرگ ایران، استقلال و پرسپولیس، پیشنهاد دارد و نامش این روزها بسیار خبرساز شده است. سرگیف بعد از پایان این دیدار درباره شرایط بازی و آینده‌اش صحبت کرد.

او گفت: «بازی سختی بود. بعد از بازگشت از اردوهای ملی، سرمای هوا را کاملاً حس می‌کردم. فصل هم پایان‌ناپذیر نیست و دارد به آخر می‌رسد. مسابقه جذابی شد؛ ما فوتبال تهاجمی ارائه دادیم و اجازه ندادیم نسف حتی یک موقعیت جدی برای گل پیدا کند. شاید تعداد گل‌ها کم بود، اما بازی ریتم و کیفیت خوبی داشت. خدا را شکر که بردیم و توانستم گل بزنم. مهم‌ترین چیز همین پیروزی بود.

سرگیف درباره احتمال جدایی‌اش و پیشنهادهایش از سایر باشگاه‌ها از جمله تیم‌های ایرانی نیز توضیح داد: «شاید مدیر برنامه‌هایم با بعضی باشگاه‌ها صحبت کرده باشد. اما در حال حاضر تمام تمرکزم روی لیگ است و باید فصل را شایسته تمام کنیم؛ یک بازی بیشتر نمانده. بعد از آن برنامه‌ام این است که کمی استراحت کنم. ممکن است باشگاه‌هایی از طریق مدیر برنامه‌هایم پیگیر جذب من باشند، اما به او گفته‌ام فعلاً مرا از این مسائل دور نگه دارد. واقعاً از جزئیات خبر ندارم و تمام توجهم روی همین‌جاست.»

