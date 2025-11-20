خبرگزاری کار ایران
طلای هفتگانه برای فاطمه محیطی‌زاده در بازی‌های کشورهای اسلامی

فاطمه محیطی‌زاده با عملکردی درخشان در رقابت‌های هفتگانه بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، مدال طلای این ماده را برای ایران به ارمغان آورد.

به گزارش ایلنا،  در پایان رقابت‌های هفتگانه بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض که پنجشنبه‌شب ۲۹ آبان برگزار شد، فاطمه محیطی‌زاده با مجموع امتیازات برتر موفق شد مدال طلا را به دست آورد و دومین طلای کاروان دوومیدانی ایران را در این رویداد ثبت کند.

پیش از او، علی امیریان نیز در دوی ۸۰۰ متر به مدال طلا رسیده بود و روز موفقیت‌آمیزی برای دوومیدانی ایران رقم زد.

در این ماده، صبا خراسانی دیگر نماینده کشورمان نیز عملکرد قابل‌قبولی داشت و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

پیش‌تر در رقابت‌های پرتاب وزنه نیز طیبی توانسته بود مدال نقره را کسب کند تا روند مدال‌آوری دوومیدانی ایران در این بازی‌ها ادامه داشته باشد.

 
 
 

 

