پیش از او، علی امیریان نیز در دوی ۸۰۰ متر به مدال طلا رسیده بود و روز موفقیت‌آمیزی برای دوومیدانی ایران رقم زد.

در این ماده، صبا خراسانی دیگر نماینده کشورمان نیز عملکرد قابل‌قبولی داشت و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

پیش‌تر در رقابت‌های پرتاب وزنه نیز طیبی توانسته بود مدال نقره را کسب کند تا روند مدال‌آوری دوومیدانی ایران در این بازی‌ها ادامه داشته باشد.