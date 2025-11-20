به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد پس از کسب مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض ضمن ابراز خوشحالی از این موفقیت گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم پیروز میدان باشم و دل مردم را شاد کنم. با لطف خدا و دعای مردم قهرمانی را به دست آوردم. در این رقابت‌ها با دو دارنده برنز جهان کشتی گرفتم و تنها حریف اولم مبتدی بود؛ در مجموع رقبا سطح بالایی داشتند.

او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند موفقیت‌هایش افزود: امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد و بتوانم سال‌های سال برای کشورم مدال بگیرم.

عموزاد درباره سختی‌های کاهش وزن در هفته‌های اخیر نیز توضیح داد: واقعاً شرایط دشوار بود. بعد از مسابقات جهانی دوباره دور از خانواده وارد اردو شدیم و تحت فشار بدنی و روحی قرار داشتیم، اما با عشق مردم و دعای خانواده توانستیم این مسیر را پشت سر بگذاریم. برای تمام کاروان ایران آرزوی موفقیت دارم.

قهرمان ایرانی در پایان به دلتنگی برای خانواده اشاره کرد و گفت: وقتی من موفق می‌شوم یعنی همه خانواده موفق شده‌اند و این مدال‌ها ارزش دوری از عزیزان را دارد. هنوز فرصت نکرده‌ام زیاد کنار بچه‌ام باشم، اما این موفقیت‌ها باعث می‌شود سختی دوری قابل تحمل شود.

