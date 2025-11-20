طلای دوی ۸۰۰ متر برای امیریان در بازیهای کشورهای اسلامی
علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ با ثبت رکوردی برتر، عنوان قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، مرحله نهایی دوی ۸۰۰ متر شامگاه پنجشنبه ۲۹ آبان برگزار شد. علی امیریان، نماینده کشورمان، در این مسابقه با نمایشی قدرتمند توانست زودتر از تمامی رقبا از خط پایان عبور کند.
او با ثبت زمان ۱:۴۶.۱۸ دقیقه، بهترین رکورد این فینال را به نام خود زد و مدال طلای این ماده را به دست آورد تا کاروان ایران یک نشان ارزشمند دیگر در این رقابتها کسب کند.