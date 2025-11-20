خبرگزاری کار ایران
پاکدامن: تیم ما عالی بود اما ناداوری شد

کد خبر : 1716941
علی پاکدامن، ملی‌پوش شمشیربازی ایران، پس از شکست تیم سابر کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، از ناداوری ضربه آخر انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد در بازی‌های آسیایی ناگویا جبران کند.

به گزارش ایلنا،  علی پاکدامن پس از پایان نیمه‌نهایی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: متأسفانه نتوانستیم به فینال برسیم. من عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم، اما ضربه آخر ما ناداوری شد.

او افزود: تیم ما نمایش خوبی داشت و مسابقه بالا و پایین زیادی داشت، اما توانستیم نتیجه را ۴۴ بر ۴۴ مساوی کنیم. ضربه پایانی ما اما مورد تأیید داور قرار نگرفت و فینال از دست رفت.

پاکدامن درباره عملکرد خود در بخش انفرادی نیز اظهار داشت: در مرحله چهارم نهایی با فارس فرجانی، نایب قهرمان المپیک، رقابت کردم. بازی نزدیک و سختی بود و باز هم از داوری ضربه خوردیم. فرجانی بازیکن بزرگی است و در نهایت قهرمان شد و امروز به همراه تیمش برنز گرفت.

او در پایان گفت: شرمنده مردم شدم و امیدوارم در بازی‌های آسیایی ناگویا بتوانم جبران کنم.

