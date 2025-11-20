پاکدامن: تیم ما عالی بود اما ناداوری شد
علی پاکدامن، ملیپوش شمشیربازی ایران، پس از شکست تیم سابر کشورمان در مرحله نیمهنهایی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، از ناداوری ضربه آخر انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد در بازیهای آسیایی ناگویا جبران کند.
به گزارش ایلنا، علی پاکدامن پس از پایان نیمهنهایی شمشیربازی اسلحه سابر در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: متأسفانه نتوانستیم به فینال برسیم. من عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم، اما ضربه آخر ما ناداوری شد.
او افزود: تیم ما نمایش خوبی داشت و مسابقه بالا و پایین زیادی داشت، اما توانستیم نتیجه را ۴۴ بر ۴۴ مساوی کنیم. ضربه پایانی ما اما مورد تأیید داور قرار نگرفت و فینال از دست رفت.
پاکدامن درباره عملکرد خود در بخش انفرادی نیز اظهار داشت: در مرحله چهارم نهایی با فارس فرجانی، نایب قهرمان المپیک، رقابت کردم. بازی نزدیک و سختی بود و باز هم از داوری ضربه خوردیم. فرجانی بازیکن بزرگی است و در نهایت قهرمان شد و امروز به همراه تیمش برنز گرفت.
او در پایان گفت: شرمنده مردم شدم و امیدوارم در بازیهای آسیایی ناگویا بتوانم جبران کنم.