پاکدامن: تیم ما عالی بود اما ناداوری شد

به گزارش ایلنا، علی پاکدامن پس از پایان نیمه‌نهایی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: متأسفانه نتوانستیم به فینال برسیم. من عادت ندارم باخت را گردن کسی بیندازم، اما ضربه آخر ما ناداوری شد.

او افزود: تیم ما نمایش خوبی داشت و مسابقه بالا و پایین زیادی داشت، اما توانستیم نتیجه را ۴۴ بر ۴۴ مساوی کنیم. ضربه پایانی ما اما مورد تأیید داور قرار نگرفت و فینال از دست رفت.

پاکدامن درباره عملکرد خود در بخش انفرادی نیز اظهار داشت: در مرحله چهارم نهایی با فارس فرجانی، نایب قهرمان المپیک، رقابت کردم. بازی نزدیک و سختی بود و باز هم از داوری ضربه خوردیم. فرجانی بازیکن بزرگی است و در نهایت قهرمان شد و امروز به همراه تیمش برنز گرفت.

او در پایان گفت: شرمنده مردم شدم و امیدوارم در بازی‌های آسیایی ناگویا بتوانم جبران کنم.

