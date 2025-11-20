پژمان درستکار: افتخار میکنم مومنی مدال گرفت
تیم ملی کشتی آزاد ایران در روز نخست بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب یک طلا و یک برنز شد و سرمربی تیم از عملکرد شاگردانش رضایت داشت.
به گزارش ایلنا، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در پایان روز نخست مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، عملکرد کشتیگیرانش را مثبت ارزیابی کرد. وی گفت: روز بدی نبود. هرچند میتوانستیم علی مومنی را در فینال ببینیم، اما کشتی برد و باخت دارد و خوشحالم که مومنی توانست به مدال برنز دست یابد.
درستکار به درخشش رحمان عموزاد نیز اشاره کرد و افزود: عموزاد بار دیگر اقتدار خود را در وزن ۶۵ کیلوگرم نشان داد و با عبور از دو عنواندار جهان، قهرمان شد. امیدوارم فردا نیز چهار آزادکار دیگر کشورمان موفق شوند.
وی درباره سطح مسابقات و حضور کشتیگیران روس توضیح داد: در کشتی فرنگی، تمامی نفراتی که شرایط حضور داشتند، شرکت کردند و در کشتی آزاد نیز چندین قهرمان المپیک و جهان در این رقابتها حضور دارند. سطح مسابقات بسیار بالا است و همه با تمام توان وارد میدان شدهاند.
درستکار در پایان درباره شرایط وزنی چهار آزادکار ایران که روز جمعه به میدان میروند گفت: وضعیت همه بچهها خوب است و در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم با کشتیگیران مطرح جهان روبهرو خواهند شد. امیدوارم بتوانند مدالهای خوشرنگی برای کشورمان کسب کنند.