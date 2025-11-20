به گزارش ایلنا، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در پایان روز نخست مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، عملکرد کشتی‌گیرانش را مثبت ارزیابی کرد. وی گفت: روز بدی نبود. هرچند می‌توانستیم علی مومنی را در فینال ببینیم، اما کشتی برد و باخت دارد و خوشحالم که مومنی توانست به مدال برنز دست یابد.

درستکار به درخشش رحمان عموزاد نیز اشاره کرد و افزود: عموزاد بار دیگر اقتدار خود را در وزن ۶۵ کیلوگرم نشان داد و با عبور از دو عنوان‌دار جهان، قهرمان شد. امیدوارم فردا نیز چهار آزادکار دیگر کشورمان موفق شوند.

وی درباره سطح مسابقات و حضور کشتی‌گیران روس توضیح داد: در کشتی فرنگی، تمامی نفراتی که شرایط حضور داشتند، شرکت کردند و در کشتی آزاد نیز چندین قهرمان المپیک و جهان در این رقابت‌ها حضور دارند. سطح مسابقات بسیار بالا است و همه با تمام توان وارد میدان شده‌اند.

درستکار در پایان درباره شرایط وزنی چهار آزادکار ایران که روز جمعه به میدان می‌روند گفت: وضعیت همه بچه‌ها خوب است و در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم با کشتی‌گیران مطرح جهان روبه‌رو خواهند شد. امیدوارم بتوانند مدال‌های خوش‌رنگی برای کشورمان کسب کنند.

