حضور داوران ایرانی در جام جهانی ۲۰۲۵ فوتسال بانوان فیلیپین
جام جهانی ۲۰۲۵ فوتسال بانوان از فردا جمعه در فیلیپین آغاز میشود و دو داور ایرانی در دیدار کانادا و کلمبیا حضور خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ فوتسال بانوان از روز جمعه در کشور فیلیپین برگزار میشود و تیم ملی بانوان ایران نیز در این مسابقات حضور دارد. علاوه بر تیم ملی، دو نماینده ایرانی دیگر در قالب داوری در این رقابتها فعالیت خواهند کرد.
بر اساس اعلام کمیته داوران مسابقات، گلاره ناظمی به عنوان داور اول و زری فتحی به عنوان داور دوم در دیدار تیمهای کانادا و کلمبیا در گروه B حضور خواهند داشت و قضاوت این دیدار حساس را بر عهده خواهند گرفت.
این نخستین حضور رسمی داوران ایرانی در رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان محسوب میشود و نشاندهنده اعتماد کمیته بینالمللی داوران به تواناییهای داوران کشورمان است.