سایپای تهران ۰(۴)- نساجی مازندران ۰(۳)

صعود هیجان‌انگیز سایپا به مرحله بعد جام حذفی با غلبه بر نساجی

صعود هیجان‌انگیز سایپا به مرحله بعد جام حذفی با غلبه بر نساجی
کد خبر : 1716924
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار حساس یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میان سایپا و نساجی در ورزشگاه پاس قوامین با تساوی بدون گل به پایان رسید و سایپا در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد.

به گزارش ایلنا،  یکی از دیدارهای جذاب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار شد که در آن سایپا میزبان نساجی بود. هر دو تیم با ترکیب اصلی خود به میدان آمدند و قصد داشتند پیروزی را از آن خود کنند.

رضا عنایتی، سرمربی سایپا، تیمش را با ترکیب مسلم حق‌شناس، سیدمحمد ستاری، محمدسجاد قلی‌بیگی، عقیل عنافچه، حسام پورهاشم، علی درخشان، امیرحسین پورخداقلی، مجید قشقایی، شهرام سالاری، حمید گلزاری و علی دهقان روانه زمین کرد. از سوی دیگر، فراز کمالوند سرمربی نساجی، ترکیب ابتدایی تیمش را شامل کوروش ملکی، متین کریم‌زاده، محمد رفیعی، فرشاد محمدی‌مهر، بهروز بارانی، حسن امدادی، پوریا رضازاده، محمد سلطانی‌مهر، علی نصیری، احمدرضا محمدنژاد و علیرضا ملکی اعلام کرد.

دیدار با تلاش هر دو تیم و خلق موقعیت‌های محدود، در طول ۹۰ دقیقه بدون گل به پایان رسید و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای نیز نتیجه تغییر نکرد تا ضربات پنالتی سرنوشت بازی را مشخص کنند. سایپا در ماراتن پنالتی‌ها ۴ بر ۳ پیروز شد و ضمن صعود به مرحله بعد، انتقام شکست دو بر یک لیگ دسته اول مقابل نساجی را نیز گرفت.

با این نتیجه، سایپا سومین تیم پس از فولاد هرمزگان و نفت و گاز گچساران است که جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی را کسب کرده و حالا منتظر مشخص شدن حریف بعدی خود می‌ماند.

انتهای پیام/
