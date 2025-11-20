خبرگزاری کار ایران
با اعلام نصیرزاده؛ پرونده شکایت تراکتور از آلوز در میامی

مدیرعامل سابق باشگاه تراکتور اعلام کرد که پرونده شکایت تراکتور از ریکاردو آلوز در آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور پرونده شکایت خود از ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی کنونی سپاهان را به فیفا برده و در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی این مسئله را پیگیری می‌کند و امیدوار است داشتن قرارداد با آلوز را به نتیجه برساند و او را محکوم کند.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل سابق باشگاه تراکتور که شکایت این باشگاه از آلوز را تنظیم کرده بود، امروز در این خصوص گفت: «پرونده شکایت تراکتور از آلوز را در حدود 60، 70 صفحه من تنظیم کردم، اما دفاعیات آن را یک وکیل معتبری انجام می‌دهد.»

او ادامه داد: «من در جریان نیستم که چه می‌شود و در الان در کمیته انضباطی فیفا است. شعبه میامی آمریکا هم این پرونده را بررسی می‌کند و وکیل خارجی که باشگاه انتخاب کرده بالای سر پرونده است.»

 

