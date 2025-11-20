با اعلام نصیرزاده؛ پرونده شکایت تراکتور از آلوز در میامی

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور پرونده شکایت خود از ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی کنونی سپاهان را به فیفا برده و در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی این مسئله را پیگیری می‌کند و امیدوار است داشتن قرارداد با آلوز را به نتیجه برساند و او را محکوم کند.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل سابق باشگاه تراکتور که شکایت این باشگاه از آلوز را تنظیم کرده بود، امروز در این خصوص گفت: «پرونده شکایت تراکتور از آلوز را در حدود 60، 70 صفحه من تنظیم کردم، اما دفاعیات آن را یک وکیل معتبری انجام می‌دهد.»

او ادامه داد: «من در جریان نیستم که چه می‌شود و در الان در کمیته انضباطی فیفا است. شعبه میامی آمریکا هم این پرونده را بررسی می‌کند و وکیل خارجی که باشگاه انتخاب کرده بالای سر پرونده است.»

