خبرگزاری کار ایران
رضایی: با تمرکز و انگیزه به دنبال صعود در جام حذفی هستیم
وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین پیش از دیدار تیمش با نیروی زمینی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، تأکید کرد شاگردانش با آمادگی و تمرکز بالا برای کسب پیروزی و صعود به مرحله بعد آماده‌اند.

به گزارش ایلنا،  سرمربی شمس آذر قزوین درباره دیدار فردای تیمش مقابل نیروی زمینی گفت: اولین بازی ما در جام حذفی با تیم خوبی مانند نیروی زمینی است. همانطور که تجربه نشان داده، تیم‌های لیگ یکی در این تورنمنت بسیار باانگیزه هستند و نیروی زمینی هم از این قاعده مستثنی نیست. این تیم کادر فنی و بازیکنان باکیفیتی دارد و آقای داریوش یزدی از مربیان برجسته لیگ یک است.

رضایی ادامه داد: با تمام این شرایط، بازیکنان ما با انگیزه تمرین کردند و قصد داریم با ارائه یک بازی منظم و باکیفیت، به دور بعد صعود کنیم. تمرکز بالا کلید موفقیت است و تیم کاملاً آماده این دیدار است.

او در خصوص تجربه خود در مسابقات جام حذفی افزود: خودم سابقه حضور در سه فینال جام حذفی و حتی قهرمانی در این مسابقات را دارم و بازیکنان را با اهمیت این تورنمنت آگاه کرده‌ام. امیدوارم بتوانیم تا مراحل پایانی پیش برویم و در جام حذفی حضوری قابل توجه داشته باشیم.

رضایی همچنین از هواداران خواست حمایت خود را از تیم ادامه دهند: دلگرمی ما حضور هواداران است. در آخرین دیدار لیگ مقابل ملوان، حمایت هواداران در دقیقه ۹۶ انگیزه زیادی به تیم داد. امیدوارم فردا ورزشگاه پر شود و بازیکنان با انرژی بیشتری بازی کنند.

سرمربی شمس آذر در پایان گفت: با بازی خوب و کیفیت بالا می‌توان به موفقیت رسید. هدف ما پیروزی مقابل نیروی زمینی است و از آماده‌ترین نفرات استفاده خواهیم کرد. بازی با پرسپولیس سخت است اما تمرکز فعلی ما روی این دیدار است.

