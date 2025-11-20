رضایی: با تمرکز و انگیزه به دنبال صعود در جام حذفی هستیم

رضایی ادامه داد: با تمام این شرایط، بازیکنان ما با انگیزه تمرین کردند و قصد داریم با ارائه یک بازی منظم و باکیفیت، به دور بعد صعود کنیم. تمرکز بالا کلید موفقیت است و تیم کاملاً آماده این دیدار است.

او در خصوص تجربه خود در مسابقات جام حذفی افزود: خودم سابقه حضور در سه فینال جام حذفی و حتی قهرمانی در این مسابقات را دارم و بازیکنان را با اهمیت این تورنمنت آگاه کرده‌ام. امیدوارم بتوانیم تا مراحل پایانی پیش برویم و در جام حذفی حضوری قابل توجه داشته باشیم.

رضایی همچنین از هواداران خواست حمایت خود را از تیم ادامه دهند: دلگرمی ما حضور هواداران است. در آخرین دیدار لیگ مقابل ملوان، حمایت هواداران در دقیقه ۹۶ انگیزه زیادی به تیم داد. امیدوارم فردا ورزشگاه پر شود و بازیکنان با انرژی بیشتری بازی کنند.

سرمربی شمس آذر در پایان گفت: با بازی خوب و کیفیت بالا می‌توان به موفقیت رسید. هدف ما پیروزی مقابل نیروی زمینی است و از آماده‌ترین نفرات استفاده خواهیم کرد. بازی با پرسپولیس سخت است اما تمرکز فعلی ما روی این دیدار است.