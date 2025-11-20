شکست تلخ تیم ملی سابر ایران در بازی پرحاشیه
در مرحله نیمهنهایی رقابتهای تیمی سابر مردان بازیهای کشورهای اسلامی، تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ مقابل ازبکستان شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی شمشیربازی سابر مردان ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای کشورهای اسلامی، دیداری حساس و پرتنش مقابل ازبکستان داشت و با اختلاف یک امتیاز ۴۵ بر ۴۴ شکست خورد. این نتیجه باعث شد ایران از راهیابی به فینال باز بماند و به مدال برنز بسنده کند.
پس از پایان بازی، تیم ایران به امتیاز آخر اعتراض داشت و معتقد بود امتیاز باید به نفع آنها ثبت میشد. با وجود پیگیریهای مکرر علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، و محمد رهبری، سرمربی تیم، امتیاز نهایی به ازبکستان تعلق گرفت و تیم ایران شکست را پذیرفت.
ترکیب تیم ایران در این دیدار شامل علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور بود. از مجموع امتیازهای ثبت شده، علی پاکدامن ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۲ امتیاز از دست داد، محمد فتوحی ۱۴ امتیاز کسب کرد و ۲۲ امتیاز از دست داد و نیما زاهدی ۱۵ امتیاز به دست آورد و ۱۱ امتیاز از دست داد.
پیش از این، تیم سابر ایران در مرحله یکچهارم نهایی امارات را با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ شکست داده بود و تیم اپه مردان ایران نیز موفق به کسب مدال برنز شده بود.