شکست تلخ تیم ملی سابر ایران در بازی پرحاشیه

به گزارش ایلنا، تیم ملی شمشیربازی سابر مردان ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی، دیداری حساس و پرتنش مقابل ازبکستان داشت و با اختلاف یک امتیاز ۴۵ بر ۴۴ شکست خورد. این نتیجه باعث شد ایران از راهیابی به فینال باز بماند و به مدال برنز بسنده کند.

پس از پایان بازی، تیم ایران به امتیاز آخر اعتراض داشت و معتقد بود امتیاز باید به نفع آنها ثبت می‌شد. با وجود پیگیری‌های مکرر علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، و محمد رهبری، سرمربی تیم، امتیاز نهایی به ازبکستان تعلق گرفت و تیم ایران شکست را پذیرفت.

ترکیب تیم ایران در این دیدار شامل علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور بود. از مجموع امتیازهای ثبت شده، علی پاکدامن ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۲ امتیاز از دست داد، محمد فتوحی ۱۴ امتیاز کسب کرد و ۲۲ امتیاز از دست داد و نیما زاهدی ۱۵ امتیاز به دست آورد و ۱۱ امتیاز از دست داد.

پیش از این، تیم سابر ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی امارات را با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ شکست داده بود و تیم اپه مردان ایران نیز موفق به کسب مدال برنز شده بود.

