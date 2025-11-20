خبرگزاری کار ایران
نویدکیا: دیدار با مس کرمان در جام حذفی جدال سختی است

محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، پیش از دیدار تیمش مقابل مس کرمان در جام حذفی، این بازی را جدالی حساس و پرخطر دانست و بر اهمیت تمرکز کامل بازیکنان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان مقابل مس کرمان در مرحله جام حذفی، این مسابقه را یکی از بازی‌های سخت فصل توصیف کرد و گفت: هر بازی در جام حذفی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و حتی تیم‌های بزرگ ممکن است حذف شوند. اگر فکر کنیم بازی آسانی داریم، خطرناک خواهد بود.

سرمربی سپاهان ادامه داد: مس کرمان تیم لیگ یکی با کادر فنی قابل احترام و بازیکنانی دونده و منظم است. چند مسابقه اخیر آنها را بررسی کرده‌ایم و می‌دانیم بازی سختی در پیش داریم. هیچ دیداری در جام حذفی راحت نیست و تیم‌های رده پایین‌تر با آرامش بیشتر وارد میدان می‌شوند، بنابراین تیم‌های بزرگ چالش بیشتری خواهند داشت.

نویدکیا در پایان درباره وضعیت مصدومان تیم گفت: دو بازیکن ملی‌پوش آسیب دیده داریم. اگر مشکل آریا شفیع‌دوست پارگی رباط صلیبی باشد، هم برای او و هم برای ما مشکل ایجاد می‌کند، اما فوتبال ادامه دارد و باید برای رسیدن به اهدافمان مبارزه کنیم. امیدوارم بازی خوبی باشد و همه از دیدن آن لذت ببرند.

