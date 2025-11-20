به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز در ریاض آغاز شد و علی مومنی، نماینده ایران در وزن ۵۷ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، کار خود را با شکست مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان در مرحله نیمه‌نهایی دنبال کرد.

مومنی پس از ناکامی در رسیدن به فینال، در دیدار رده‌بندی برابر کشتی‌گیر افغانستان قرار گرفت و با ارائه مسابقه‌ای برتر، موفق شد با نتیجه ۱۱ بر صفر حریف خود را مغلوب کند و مدال برنز این وزن را از آن خود کند.

با این نتیجه، رکورد صددرصدی کسب مدال برای کاروان کشتی ایران در روز نخست حفظ شد؛ رکوردی که روز گذشته نیز توسط تیم ملی کشتی فرنگی با ایستادن تمام نمایندگانش روی سکو ثبت شده بود. همچنین رحمان عموزاد در ادامه برنامه مسابقات، طی دقایق آینده برای کسب مدال طلا به روی تشک خواهد رفت.

