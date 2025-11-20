خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات جشن بزرگ بازگشت به نوکمپ اعلام شد

جزئیات جشن بزرگ بازگشت به نوکمپ اعلام شد
کد خبر : 1716903
لینک کوتاه کپی شد.

تنها دو روز تا به گردش درآمدن دوباره توپ در نوکمپ باقی مانده و بارسلونا جزئیات مراسم قبل از بازی برابر بیلبائو را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، هواداران و تیم مشتاق بازگشت به قلعه بازسازی‌شده بارسا هستند، اما علاوه بر این، باشگاه در حال تدارک یک جشن بزرگ پیش از مسابقه مقابل اتلتیک بیلبائو است. بنابراین، هوادارانی که برای این لحظه تاریخی بلیت تهیه کرده‌اند، باید با زمان زیادی قبل از شروع مسابقه به استادیوم بیایند. باشگاه حتی کد پوشش ویژه برای این مراسم درخواست کرده است.

درهای استادیوم در ساعت ۱۴:۱۵ (دو ساعت قبل از شروع مسابقه) باز خواهند شد. اجرای دی‌جی مون از اولین حاضران در نوکمپ استقبال خواهد کرد. اما مراسم اصلی ساعت ۱۶ آغاز می‌شود. ابتدا با اجرای گروه کاتالانی "Figa Flawas" و سپس با اجرای سرود باشگاه توسط گروه کر جوان اورفئو کاتالا. بدون شک، این لحظه وعده یکی از احساسی‌ترین بخش‌های روز را می‌دهد.

پس از آن، یک نمایش بزرگ آتش‌بازی به نمایش در خواهد آمد و یکی از محرمانه‌ترین رازهای این روزها فاش خواهد شد: شخصی که مسئول انجام شروع افتخاری در اولین مسابقه‌ای است که استادیوم بازسازی‌شده نوکمپ میزبان آن خواهد بود. در طول زمان استراحت بین دو نیمه، هواداران از اجرای یکی دیگر از گروه‌های بزرگ موسیقی کاتالانی، یعنی "The Tyets"، لذت خواهند برد.

شال‌ها و پیراهن‌ها

در پایان، باشگاه کاتالانی از هواداران خواسته است که با پیراهن و شال آبی و اناری به استادیوم بیایند. باشگاه می‌خواهد برای این رویداد تاریخی، نوکمپ با رنگ‌های کامل باشگاه در اوج درخشش باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب