جزئیات جشن بزرگ بازگشت به نوکمپ اعلام شد
تنها دو روز تا به گردش درآمدن دوباره توپ در نوکمپ باقی مانده و بارسلونا جزئیات مراسم قبل از بازی برابر بیلبائو را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، هواداران و تیم مشتاق بازگشت به قلعه بازسازیشده بارسا هستند، اما علاوه بر این، باشگاه در حال تدارک یک جشن بزرگ پیش از مسابقه مقابل اتلتیک بیلبائو است. بنابراین، هوادارانی که برای این لحظه تاریخی بلیت تهیه کردهاند، باید با زمان زیادی قبل از شروع مسابقه به استادیوم بیایند. باشگاه حتی کد پوشش ویژه برای این مراسم درخواست کرده است.
درهای استادیوم در ساعت ۱۴:۱۵ (دو ساعت قبل از شروع مسابقه) باز خواهند شد. اجرای دیجی مون از اولین حاضران در نوکمپ استقبال خواهد کرد. اما مراسم اصلی ساعت ۱۶ آغاز میشود. ابتدا با اجرای گروه کاتالانی "Figa Flawas" و سپس با اجرای سرود باشگاه توسط گروه کر جوان اورفئو کاتالا. بدون شک، این لحظه وعده یکی از احساسیترین بخشهای روز را میدهد.
پس از آن، یک نمایش بزرگ آتشبازی به نمایش در خواهد آمد و یکی از محرمانهترین رازهای این روزها فاش خواهد شد: شخصی که مسئول انجام شروع افتخاری در اولین مسابقهای است که استادیوم بازسازیشده نوکمپ میزبان آن خواهد بود. در طول زمان استراحت بین دو نیمه، هواداران از اجرای یکی دیگر از گروههای بزرگ موسیقی کاتالانی، یعنی "The Tyets"، لذت خواهند برد.
شالها و پیراهنها
در پایان، باشگاه کاتالانی از هواداران خواسته است که با پیراهن و شال آبی و اناری به استادیوم بیایند. باشگاه میخواهد برای این رویداد تاریخی، نوکمپ با رنگهای کامل باشگاه در اوج درخشش باشد.