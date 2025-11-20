سفر تیم ملی بسکتبال ایران به لبنان برای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷

به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان) به‌منظور برگزاری دیدارهای پنجره نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. در این مرحله شاگردان سوتیریوس مانولوپولوس باید دو بار مقابل عراق صف‌آرایی کنند؛ دیدار رفت ۶ آذر و بازی برگشت ۹ آذر در لبنان برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، چند بازیکن در روزهای آینده به اردوی تیم ملی اضافه می‌شوند. سینا واحدی و بهنام یخچالی امشب به جمع ملی‌پوشان می‌پیوندند، سالار منجی ظهر فردا راهی بیروت می‌شود، الکساندروس ولیساراکوس به‌عنوان آنالیزور تیم شنبه یکم آذر وارد لبنان خواهد شد و محمد امینی نیز دوشنبه سوم آذر به تیم ملحق می‌شود.

فیبا پس از تنش‌های منطقه و جنگ دوازده‌روزه، در تیرماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت این دیدارها را در کشور ثالث برگزار کند؛ موضوعی که میزبانی لبنان را برای این مرحله قطعی کرد.

فهرست بازیکنان اعزامی ایران شامل ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، نوید رضایی‌فر، محمدسینا واحدی، مبین شیخی، متین آقاجان‌پور، مهدی جعفری، جلال آقامیری، محمدمهدی حیدری، حسن علی‌اکبری، امیرحسین آذری، بهنام یخچالی، سالار منجی و محمد امینی است.

کادر فنی تیم ملی را سوتیریوس مانولوپولوس (سرمربی)، محسن شاه‌علی (سرپرست)، فرزاد کوهیان و محمد کسایی‌پور (مربی)، مهدی چراغی (مربی بدنساز)، محمدجواد خان‌آبادی (فیزیوتراپ)، الکساندروس ولیساراکوس و مسعود صفری (آنالیزور) و حسین دهقانی (تدارکات) تشکیل می‌دهند.

