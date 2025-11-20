خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر تیم ملی بسکتبال ایران به لبنان برای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷

سفر تیم ملی بسکتبال ایران به لبنان برای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷
کد خبر : 1716898
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در نخستین پنجره انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز راهی لبنان شد و قرار است طی روزهای آینده با تکمیل شدن بازیکنان، خود را برای دو دیدار مقابل عراق آماده کند.

به گزارش ایلنا،   تیم ملی بسکتبال ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان) به‌منظور برگزاری دیدارهای پنجره نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. در این مرحله شاگردان سوتیریوس مانولوپولوس باید دو بار مقابل عراق صف‌آرایی کنند؛ دیدار رفت ۶ آذر و بازی برگشت ۹ آذر در لبنان برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، چند بازیکن در روزهای آینده به اردوی تیم ملی اضافه می‌شوند. سینا واحدی و بهنام یخچالی امشب به جمع ملی‌پوشان می‌پیوندند، سالار منجی ظهر فردا راهی بیروت می‌شود، الکساندروس ولیساراکوس به‌عنوان آنالیزور تیم شنبه یکم آذر وارد لبنان خواهد شد و محمد امینی نیز دوشنبه سوم آذر به تیم ملحق می‌شود.

فیبا پس از تنش‌های منطقه و جنگ دوازده‌روزه، در تیرماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت این دیدارها را در کشور ثالث برگزار کند؛ موضوعی که میزبانی لبنان را برای این مرحله قطعی کرد.

فهرست بازیکنان اعزامی ایران شامل ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، نوید رضایی‌فر، محمدسینا واحدی، مبین شیخی، متین آقاجان‌پور، مهدی جعفری، جلال آقامیری، محمدمهدی حیدری، حسن علی‌اکبری، امیرحسین آذری، بهنام یخچالی، سالار منجی و محمد امینی است.

کادر فنی تیم ملی را سوتیریوس مانولوپولوس (سرمربی)، محسن شاه‌علی (سرپرست)، فرزاد کوهیان و محمد کسایی‌پور (مربی)، مهدی چراغی (مربی بدنساز)، محمدجواد خان‌آبادی (فیزیوتراپ)، الکساندروس ولیساراکوس و مسعود صفری (آنالیزور) و حسین دهقانی (تدارکات) تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب