خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه

صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه
کد خبر : 1716896
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال هفت‌نفره ایران با برتری چهار بر صفر مقابل استرالیا در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اندونزی، راهی دیدار پایانی شد و روز شنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف اندونزی میزبان می‌رود.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های فوتبال هفت‌نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی اندونزی در حال برگزاری است، تیم ملی ایران عصر امروز (پنجشنبه، ۲۹ آبان) در مرحله نیمه‌نهایی برابر استرالیا قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر و نتیجه چهار بر صفر، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

ملی‌پوشان ایران که در مراحل قبلی نیز عملکردی منسجم داشتند، در این مسابقه ابتکار عمل را در اختیار گرفتند و با گل‌های پیاپی، کار حریف را زودتر از انتظار تمام کردند. این پیروزی، ایران را به فینال رساند؛ جایی که روز شنبه اول آذر باید مقابل اندونزی، میزبان رقابت‌ها، برای کسب جام به میدان برود.

ترکیب تیم ملی فوتبال هفت‌نفره ایران در این دوره شامل عارف بابائیان، حبیب حیدری‌مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم‌آبادی، علیرضا احمدی‌مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش‌اقبال و امین رضایی است. هدایت تیم نیز بر عهده جواد مقدسی و علیرضا طارمی قرار دارد و محمدرضا گلشنی به‌عنوان سرپرست، تیم را همراهی می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب