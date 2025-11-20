خبرگزاری کار ایران
برد ارزشمند خاتون بم مقابل نسف و احیای شانس صعود در لیگ قهرمانان آسیا

تیم فوتبال خاتون بم با پیروزی یک‌برصفر مقابل نسف ازبکستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا، نخستین سه امتیاز خود را به دست آورد و مسیر صعود شاگردان مرضیه جعفری در گروه B دوباره روشن شد.

به گزارش ایلنا،   تیم خاتون بم با هدایت مرضیه جعفری در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، موفق شد نسف قارشی را با تک‌گل سارا دیدار شکست دهد و از این بازی حساس با دست پر خارج شود؛ نتیجه‌ای که جایگاه نماینده ایران را برای رقابت جهت صعود حفظ کرد.

در آغاز مسابقه، خاتون بیشتر تمرکز خود را بر کنترل بازی گذاشت و توپ را به حریف سپرد، اما برنامه حمله‌ای تیم به‌خوبی پیش رفت. نخستین نفوذ سارا دیدار نتیجه‌ای نداشت، اما در ادامه روی ارسال دقیق فاطمه گرایلی در دقیقه ۱۴ و فرار این مهاجم پشت مدافعان نسف، خاتون به گل رسید. دیدار با ضربه بغل پا از سمت راست محوطه جریمه دروازه حریف را باز کرد و تیم ایرانی را پیش انداخت.

پس از گل، نسف که با ترکیبی متفاوت نسبت به فصل گذشته وارد رقابت‌ها شده، فشار زیادی روی خط دفاعی خاتون وارد کرد. این روند با مصدومیت مونا حمودی در اواخر نیمه نخست دشوارتر شد و جعفری ناچار به انجام تعویض اجباری شد.

در نیمه دوم نماینده ازبکستان برای رسیدن به گل تساوی روش‌های مختلفی را امتحان کرد، اما درخشش رها یزدانی درون دروازه خاتون مانع از تغییر نتیجه شد. چند واکنش مؤثر این دروازه‌بان نقش مهمی در حفظ برتری خاتون داشت و حملات خطرناک نسف را خنثی کرد.

در این مسابقه تیم نسف دو بار از فناوری FVS استفاده کرد؛ یک‌بار برای بررسی احتمال اخراج مونا حمودی در وقت‌های اضافه نیمه نخست و بار دیگر برای بررسی یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه خاتون در دقیقه ۷۸؛ که هر دو تصمیم در نهایت به سود تیم ایرانی اعلام شد.

با این نتیجه، خاتون بم سه امتیازی شد و همچنان شانس صعود از گروه را دارد. در دیگر دیدار این گروه، ووهان چین موفق شد بنگال شرقی را شکست دهد تا تعیین تیم‌های صعودکننده به هفته پایانی کشیده شود. خاتون در بازی آخر باید برابر ووهان قرار بگیرد و بنگال شرقی نیز به مصاف نسف می‌رود.

