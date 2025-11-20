زنوزی: زمان حمایت ملی از تیم ملی است نه هجمه و جریانسازی
محمدرضا زنوزی مطلق با تأکید بر لزوم اتحاد ملی پس از صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی، هشدار داد که بهجای حاشیهسازی و هجمههای جناحی، باید از تیم و کادر فنی حمایت کامل شود.
به گزارش ایلنا، در متن پیام محمدرضا زنوزیمطلق آمده است:
صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی، سریعترین صعود ایران به جام جهانی در تاریخ است و حضور در جمع بیست تیم برتر جهان و قرار گرفتن نام ایران برای اولین بار در سید دوم قرعهکشی، نمادی از دانش، شجاعت و هدایت در مسیر درست سرمربی و کادر فنی است و برگ زرینی در تاریخ فوتبال کشورمان محسوب میشود.
متأسفانه در فضای رسانهای شاهد هجمهها و قضاوتهای ناعادلانهای هستیم که انصاف و عدالت را فدای اهداف جناحی کرده است. بازیهای دوستانه فرصتی است برای محک زدن تاکتیکها و آمادهسازی بازیکنان و قطعاً با رسیدن تمامی بازیکنان به شرایط آرمانی، تیم ملی ایران در جام جهانی حضوری مقتدر و شایسته خواهد داشت. نقدهای غیرمنصفانه و جریانسازیهای یکجانبه، نه تنها به بلوغ فوتبال ملی کمکی نمیکند، بلکه انسجام و روحیه تیم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین شایسته است از جناب آقای مهدی تاج و ارکان محترم فدراسیون فوتبال که با همت و تدبیر، علیرغم مشکلات موجود، برنامهریزی دقیق اردوها و دیدارهای دوستانه را برای آمادهسازی تیم ملی به انجام میرسانند، صمیمانه قدردانی شود.
باشگاه تراکتور ضمن اعلام حمایت کامل از تیم ملی و کادرفنی و جناب آقای امیر قلعهنویی بر این باور است که روند رو به رشد تیم ملی، فراتر از نتیجه یک مسابقه کوتاه، قابل ارزیابی است و قضاوت صرفاً بر اساس نتیجه، ناعادلانه است. تیم ملی هرچند در تورنمنت العین دو تساوی در جریان بازی کسب کرد، اما از نظر فنی فوتبال بینظیری ارایه کرد و معتقدم تیم ملی در جام جهانی به مراحل بالاتر صعود خواهد کرد. همه ما موظفیم با حمایت و اتحاد، منافع ملی را بر هر نگاه جناحی ارجح بدانیم و پشتوانهای مستحکم برای موفقیت فوتبال ایران در بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان باشیم.
خدمت گزار ملت ایران
محمدرضا زنوزی مطلق