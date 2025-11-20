مسیر آسان ایتالیا در پلیآف اروپا/ ایرلند مهمان چک شد
تکلیف ۶ سهمیه باقیمانده جام جهانی مشخص شد
قرعهکشی مسابقات پلیآف برای تعیین ۶ تیم نهایی راهیافته به جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شد. ایتالیا در پلیآف اروپا نسبتاً با مسیری آسان روبهرو شده و در مسیر D نیز جمهوری چک باید میزبان جمهوری ایرلند باشد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه ۴۲ سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شده، تکلیف ۶ جایگاه باقیمانده از طریق رقابتهای پلیآف اروپا و پلیآف بین قارهای تعیین خواهد شد. هر دو تورنمنت در ماه مارس برگزار میشوند تا چهره نهایی ۴۸ تیم حاضر در رقابتهای آمریکای شمالی مشخص شود.
پلیآف اروپا؛ ۴ مسیر برای ۴ سهمیه
تورنمنت پلیآف اروپا شامل چهار مسیر مجزا است که هر مسیر دارای یک مرحله نیمهنهایی و یک فینال تکحذفی است. حق میزبانی در مرحله نیمهنهایی بر اساس رتبهبندی تیمها مشخص شده، اما میزبانی فینال از طریق قرعهکشی تعیین شده است. چهار تیم پیروز نهایی هر مسیر به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد.
دیدارهای نیمهنهایی در تاریخ ۲۶ مارس (۶ فروردین ۱۴۰۵) و دیدارهای فینال در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) برگزار میشوند.
مسیر | نیمهنهایی | فینال
مسیر A | ایتالیا – ایرلند شمالی / ولز – بوسنی و هرزگوین | برنده بازی ۲ (میزبان) – برنده بازی ۱
مسیر B | اوکراین – سوئد / لهستان – آلبانی | برنده بازی ۳ (میزبان) – برنده بازی ۴
مسیر C | ترکیه – رومانی / اسلواکی – کوزوو | برنده بازی ۶ (میزبان) – برنده بازی ۵
مسیر D | دانمارک – مقدونیه شمالی / جمهوری چک – جمهوری ایرلند | برنده بازی ۸ (میزبان) – برنده بازی ۷
پلیآف بین قارهای؛ ۶ تیم برای ۲ سهمیه
تورنمنت پلیآف بین قارهای که تنها ۶ کشور غیر اروپایی در آن حضور دارند، به طور کامل در ماه مارس و در مکزیک برگزار خواهد شد. این تورنمنت دارای دو مسیر است که هر مسیر شامل یک بازی نیمهنهایی و یک فینال است.
در این قرعهکشی، دو تیم با بالاترین رنکینگ جهانی از بین شش تیم، با قرعه استراحت (بای) مستقیم به فینال هر مسیر راه یافتند تا تیمهای دیگر در مرحله نیمهنهایی با هم رقابت کنند. دو تیم پیروز فینالها، سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد. تمامی بازیها در شهرهای گوادالاخارا و مونتری مکزیک برگزار میشوند.
مسیر ۱:
* نیمهنهایی: کالدونیای جدید (اقیانوسیه) – جامائیکا (کونکاکاف) (بازی ۱)
* فینال: جمهوری دموکراتیک کنگو (آفریقا) – برنده بازی ۱
مسیر ۲:
* نیمهنهایی: بولیوی (آمریکای جنوبی) – سورینام (کونکاکاف) (بازی ۲)
* فینال: عراق (آسیا) – برنده بازی ۲