به گزارش ایلنا، در رقابت‌های نهایی شمشیربازی اپه تیمی مردان ایران در ریاض، ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۴۵ بر ۳۶ مقابل تیم عربستان شکست خوردند و فینالیست نشدند. اعضای تیم ایران شامل محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار بودند.

تیم ایران پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داده و در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ از سد ازبکستان عبور کرده بود.

پیش‌تر نیز محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی در جدول انفرادی مرحله یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی حذف شده و موفق به کسب مدال نشده بودند.

با این نتیجه، تیم اپه ایران مدال برنز مشترک این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد.

