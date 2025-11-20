با کسب برنز مشترک؛
اپه ایران به فینال بازیهای کشورهای اسلامی صعود نکرد
تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در مرحله نهایی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض با شکست مقابل عربستان، از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز مشترک دست یافت.
به گزارش ایلنا، در رقابتهای نهایی شمشیربازی اپه تیمی مردان ایران در ریاض، ملیپوشان کشورمان با نتیجه ۴۵ بر ۳۶ مقابل تیم عربستان شکست خوردند و فینالیست نشدند. اعضای تیم ایران شامل محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار بودند.
تیم ایران پیش از این در مرحله یکهشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داده و در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ از سد ازبکستان عبور کرده بود.
پیشتر نیز محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی در جدول انفرادی مرحله یکهشتم و یکچهارم نهایی حذف شده و موفق به کسب مدال نشده بودند.
با این نتیجه، تیم اپه ایران مدال برنز مشترک این دوره از بازیهای کشورهای اسلامی را کسب کرد.