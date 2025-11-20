خبرگزاری کار ایران
با کسب برنز مشترک؛

اپه ایران به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی صعود نکرد
کد خبر : 1716861
تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در مرحله نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با شکست مقابل عربستان، از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز مشترک دست یافت.

به گزارش ایلنا،  در رقابت‌های نهایی شمشیربازی اپه تیمی مردان ایران در ریاض، ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۴۵ بر ۳۶ مقابل تیم عربستان شکست خوردند و فینالیست نشدند. اعضای تیم ایران شامل محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار بودند.

تیم ایران پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داده و در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ از سد ازبکستان عبور کرده بود.

پیش‌تر نیز محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی در جدول انفرادی مرحله یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی حذف شده و موفق به کسب مدال نشده بودند.

با این نتیجه، تیم اپه ایران مدال برنز مشترک این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
