به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پادیاب خلخال فردا از ساعت ۱۶:۱۵ در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف استقلال خواهد رفت. مجید باقری‌نیا، سرمربی پادیاب، در نشست خبری پیش از بازی اظهار داشت: پادیاب از لیگ دو قرار است با استقلال بازی کند که برای تیم ما و استان اردبیل یک توفیق است. امیدوارم آبرومند فوتبال بازی کنیم و نماینده خوبی برای شهرمان باشیم. همه کارهای لازم برای انجام یک بازی خوب برابر استقلال را در هفته گذشته انجام داده‌ایم.

وی افزود: استقلال را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و نکات ریز بازی و حرکات تیمی حریف را بررسی کردیم. در نهایت باید بپذیریم استقلال یکی از بهترین تیم‌های ایران است. انگیزه داریم و سعی کرده‌ایم این انگیزه را به اراده تبدیل کنیم تا بازیکنان خود را دست‌کم نگیرند.

باقری‌نیا درباره شور و هیجان ایجاد شده در شهر خلخال گفت: چند روزی است فضای شهر متفاوت شده و همه توقع دارند ما نتیجه خوبی بگیریم. این شور و هیجان برای تیم و هواداران عالی است. هواداران به تهران خواهند آمد اما باید چهارچوب‌های اخلاقی رعایت شود و احترام به تیم حریف حفظ شود تا شاهد یک بازی خوب باشیم.

