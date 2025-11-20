سرمربی پادیاب خلخال: مقابل استقلال نماینده شایستهای برای شهرمان خواهیم بود
مجید باقرینیا، سرمربی تیم پادیاب خلخال، پیش از دیدار فردای تیمش با استقلال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، از آمادگی کامل تیم و انگیزه بازیکنان برای ارائه یک فوتبال شایسته سخن گفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پادیاب خلخال فردا از ساعت ۱۶:۱۵ در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف استقلال خواهد رفت. مجید باقرینیا، سرمربی پادیاب، در نشست خبری پیش از بازی اظهار داشت: پادیاب از لیگ دو قرار است با استقلال بازی کند که برای تیم ما و استان اردبیل یک توفیق است. امیدوارم آبرومند فوتبال بازی کنیم و نماینده خوبی برای شهرمان باشیم. همه کارهای لازم برای انجام یک بازی خوب برابر استقلال را در هفته گذشته انجام دادهایم.
وی افزود: استقلال را به خوبی آنالیز کردهایم و نکات ریز بازی و حرکات تیمی حریف را بررسی کردیم. در نهایت باید بپذیریم استقلال یکی از بهترین تیمهای ایران است. انگیزه داریم و سعی کردهایم این انگیزه را به اراده تبدیل کنیم تا بازیکنان خود را دستکم نگیرند.
باقرینیا درباره شور و هیجان ایجاد شده در شهر خلخال گفت: چند روزی است فضای شهر متفاوت شده و همه توقع دارند ما نتیجه خوبی بگیریم. این شور و هیجان برای تیم و هواداران عالی است. هواداران به تهران خواهند آمد اما باید چهارچوبهای اخلاقی رعایت شود و احترام به تیم حریف حفظ شود تا شاهد یک بازی خوب باشیم.