به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال فردا از ساعت ۱۶:۱۵ در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان پادیاب خلخال خواهد بود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در نشست خبری پیش از بازی، ضمن تأکید بر آماده‌سازی دقیق تیم برای مصاف با حریف گفت: برای من مهم نیست پادیاب از چه لیگ می‌آید. در جام حذفی غافلگیری زیاد است و هیچ تیمی نباید دست‌کم گرفته شود. آنها انگیزه بالایی دارند و بازیکنان خوبی در خطوط حمله و هافبک دارند.

وی سپس با انتقاد از تغییر مکان بازی از ورزشگاه شهر قدس به تختی و وضعیت نامناسب چمن افزود: ۴۸ ساعت قبل از بازی متوجه شدیم نمی‌توانیم در شهر قدس بازی کنیم. این ضعف بزرگی در برنامه‌ریزی و مدیریت است. برگزاری مسابقه در تختی برای حریف امتیاز محسوب می‌شود و برای استقلال بازی خانگی واقعی نیست. حتی ترجیح می‌دهم یک بازیکن کمتر داشته باشم اما یک زمین تمرین باکیفیت داشته باشیم.

ساپینتو درباره امکانات تمرینی و برنامه فشرده بازی‌ها گفت: چمن کمپ ناصر حجازی مناسب نیست و زمین تمرین دوم را نداریم. زمین شماره ۳ آزادی به پرسپولیس داده شده و کیفیت آن بهتر است. چطور ممکن است ما سه بازی انجام دهیم و پرسپولیس فقط یک بازی؟ این بی‌احترامی است. اما ما همیشه می‌جنگیم و تسلیم نمی‌شویم.

سرمربی استقلال همچنین به وضعیت بازیکنان ملی‌پوش اشاره کرد: بسیاری از بازیکنان تازه از تیم ملی برگشته‌اند و آماده‌سازی ما سخت بوده است. فرصت کافی برای تمرین تاکتیکی نداشته‌ایم و این عادلانه نیست.

او در پایان درباره وضعیت مصدومیت بازیکنان گفت: امیدواریم منیر و دیگر بازیکنان آماده باشند. فردا خواهید دید چه کسی بازی خواهد کرد و بعد از مسابقه می‌توانید درباره جزئیات از من سؤال کنید.

انتهای پیام/