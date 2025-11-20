وزیر ورزش دستور رسیدگی فوری به سانحه موتورسوار النا معدنیپور را صادر کرد
پس از سانحه النا معدنیپور در پیست موتورسواری آزادی، وزیر ورزش و جوانان به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای دستور رسیدگی فوری به این حادثه را صادر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، النا معدنیپور موتورسوار کراس روز گذشته حین تمرین در پیست آزادی دچار سانحه شد. این حادثه در حالی رخ داد که معدنیپور از کلاه کاسکت استفاده میکرد و پدر او نیز در محل حضور داشت.
پس از وقوع سانحه، دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، دستور رسیدگی کامل به این ماجرا را داد.
تیم پزشکی اعلام کرده است که وضعیت هوشیاری النا معدنیپور پیشرفت داشته و امید میرود در روزهای آینده به هوشیاری بیشتری برسد. فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نیز از لحظات ابتدایی پیگیری این حادثه را آغاز کرده و نیروهای ایمنی شامل آمبولانس، پزشکیار و تیم امداد در پیست حضور داشتند تا اقدامات فوری انجام شود.