به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، النا معدنی‌پور موتورسوار کراس روز گذشته حین تمرین در پیست آزادی دچار سانحه شد. این حادثه در حالی رخ داد که معدنی‌پور از کلاه کاسکت استفاده می‌کرد و پدر او نیز در محل حضور داشت.

پس از وقوع سانحه، دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، دستور رسیدگی کامل به این ماجرا را داد.

تیم پزشکی اعلام کرده است که وضعیت هوشیاری النا معدنی‌پور پیشرفت داشته و امید می‌رود در روزهای آینده به هوشیاری بیشتری برسد. فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نیز از لحظات ابتدایی پیگیری این حادثه را آغاز کرده و نیروهای ایمنی شامل آمبولانس، پزشک‌یار و تیم امداد در پیست حضور داشتند تا اقدامات فوری انجام شود.

انتهای پیام/