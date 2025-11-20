خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ورزش دستور رسیدگی فوری به سانحه موتورسوار النا معدنی‌پور را صادر کرد

وزیر ورزش دستور رسیدگی فوری به سانحه موتورسوار النا معدنی‌پور را صادر کرد
کد خبر : 1716841
لینک کوتاه کپی شد.

پس از سانحه النا معدنی‌پور در پیست موتورسواری آزادی، وزیر ورزش و جوانان به معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دستور رسیدگی فوری به این حادثه را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از   پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، النا معدنی‌پور موتورسوار کراس روز گذشته حین تمرین در پیست آزادی دچار سانحه شد. این حادثه در حالی رخ داد که معدنی‌پور از کلاه کاسکت استفاده می‌کرد و پدر او نیز در محل حضور داشت.

پس از وقوع سانحه، دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، دستور رسیدگی کامل به این ماجرا را داد.

تیم پزشکی اعلام کرده است که وضعیت هوشیاری النا معدنی‌پور پیشرفت داشته و امید می‌رود در روزهای آینده به هوشیاری بیشتری برسد. فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نیز از لحظات ابتدایی پیگیری این حادثه را آغاز کرده و نیروهای ایمنی شامل آمبولانس، پزشک‌یار و تیم امداد در پیست حضور داشتند تا اقدامات فوری انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب