شکست تیم ملی کبدی بانوان ایران برابر چین تایپه
ملی‌پوشان کبدی بانوان ایران در چهارمین دیدار مرحله گروهی دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه ۳۱ بر ۲۱ مغلوب چین تایپه شدند.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی ایران در چهارمین و حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی خود مقابل چین تایپه قرار گرفت و با نتیجه ۳۱ بر ۲۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد.

ملی‌پوشان کشورمان شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف نپال خواهند رفت و در صورت کسب پیروزی، جواز صعود به مرحله نیمه‌نهایی را به دست می‌آورند.

این رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم و به میزبانی بنگلادش در جریان است و تیم ملی ایران با انگیزه بالا تلاش دارد برای نخستین بار به مراحل بالاتر مسابقات جهانی راه یابد.

