شکست تیم ملی کبدی بانوان ایران برابر چین تایپه

ملی‌پوشان کشورمان شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف نپال خواهند رفت و در صورت کسب پیروزی، جواز صعود به مرحله نیمه‌نهایی را به دست می‌آورند.

این رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم و به میزبانی بنگلادش در جریان است و تیم ملی ایران با انگیزه بالا تلاش دارد برای نخستین بار به مراحل بالاتر مسابقات جهانی راه یابد.