تیم ملی بسکتبال ایران برای بازی با عراق عازم لبنان شد

به گزارش ایلنا، طبق تصمیم فیبا، دیدار رفت تیم ملی ایران و عراق در تاریخ ۶ آذر و دیدار برگشت این دو تیم در تاریخ ۹ آذر به میزبانی بیروت برگزار خواهد شد. فیبا پیش‌تر تصمیم گرفته بود که بازی‌های ایران و عراق در کشور ثالث برگزار شود، اقدامی که پس از تحولات مربوط به جنگ دوازده روزه و شرایط منطقه‌ای اتخاذ شد.

تیم ملی ایران با ترکیبی از ۱۴ بازیکن و کادرفنی راهی لبنان شده است. بازیکنان اعزامی شامل ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، نوید رضایی‌فر، محمدسینا واحدی، مبین شیخی، متین آقاجان‌پور، مهدی جعفری، جلال آقامیری، محمدمهدی حیدری، حسن علی‌اکبری، امیرحسین آذری، بهنام یخچالی، سالار منجی و محمد امینی هستند.

کادر فنی و همراهان تیم نیز شامل سوتیریوس مانولوپولوس (سرمربی)، محسن شاه‌علی (سرپرست)، فرزاد کوهیان و محمد کسایی‌پور (مربیان)، مهدی چراغی (مربی بدنساز)، محمدجواد خان‌آبادی (فیزیوتراپ)، الکساندروس ولیساراکوس و مسعود صفری (آنالیزور) و حسین دهقانی (تدارکات) می‌شود.

بر اساس برنامه، سینا واحدی و بهنام یخچالی امشب به تیم اضافه خواهند شد، سالار منجی ظهر جمعه ۳۰ آذر، الکساندروس ولیساراکوس شنبه ۱ آذر و محمد امینی نیز دوشنبه ۳ آذر به جمع ملی‌پوشان در بیروت ملحق خواهند شد. این تیم با آمادگی کامل در تلاش است تا نتایج مطلوبی در این پنجره از مسابقات انتخابی جام جهانی کسب کند.

