به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال بانوان ایران ظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف ازبکستان رفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۲۹ بر ۲۵ حریف خود را شکست داد. این پیروزی تاریخی، اولین مدال تیم بانوان ایران در یک دوره مسابقات رسمی محسوب می‌شود.

ملی‌پوشان کشورمان این موفقیت را با وجود غیبت ستاره تیم، ستاره رحمانیان به دلیل مصدومیت، به دست آوردند. فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در این دوره بودند.

کادر فنی و مدیریتی تیم نیز شامل مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربی)، شیدا فلاحی (مترجم) و اکرم حبیب‌لو (ماسور) بود که نقش مؤثری در کسب این افتخار داشتند.

در مرحله مقدماتی، تیم ایران ابتدا مقابل ترکیه شکست خورد اما توانست گینه و مالدیو را شکست دهد و برای نخستین بار به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کند. در نیمه‌نهایی، تیم ایران برابر قزاقستان با وجود نمایش قابل‌تقدیر، مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

مراسم اهدای مدال برنز به تیم ملی هندبال بانوان ایران فردا (جمعه) پس از برگزاری دیدار فینال بین ترکیه و قزاقستان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/