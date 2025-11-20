به گزارش ایلنا، رحمان عموزادخلیلی، آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی ایران، پس از پیروزی در نیمه‌نهایی و صعود به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: خداراشکر به فینال رسیدم و امیدوارم مردم با دعا و انرژی مثبت خود به من کمک کنند تا در دیدار نهایی پیروز شوم و پرچم کشورم را بالا ببرم.

عموزادخلیلی افزود که تا به حال با رقیب فینال خود، که روسی‌الاصل است و برای تاجیکستان کشتی می‌گیرد، مصاف نداشته و این اولین رویارویی آنها خواهد بود: ان‌شاالله بتوانم پیروز شوم. با تمام وجودم می‌جنگم و برای این مردم تلاش می‌کنم. مطمئناً مردم نیز با دعا و انرژی مثبتشان همراهی خواهند کرد.

این آزادکار ایرانی با عملکرد درخشان خود در مسیر رسیدن به فینال، امیدهای زیادی برای کسب مدال طلا و نمایشی موفق در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایجاد کرده است.

حجم ویدیو: 22.84M | مدت زمان ویدیو: 00:01:01 دانلود ویدیو

انتهای پیام/