عموزاد: با تمام وجود برای مردم ایران در فینال کشتی آزاد می‌جنگم

ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران پس از صعود به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، از آمادگی خود برای کسب مدال طلا و بالا بردن پرچم کشورش خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رحمان عموزادخلیلی، آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی ایران، پس از پیروزی در نیمه‌نهایی و صعود به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: خداراشکر به فینال رسیدم و امیدوارم مردم با دعا و انرژی مثبت خود به من کمک کنند تا در دیدار نهایی پیروز شوم و پرچم کشورم را بالا ببرم.

عموزادخلیلی افزود که تا به حال با رقیب فینال خود، که روسی‌الاصل است و برای تاجیکستان کشتی می‌گیرد، مصاف نداشته و این اولین رویارویی آنها خواهد بود: ان‌شاالله بتوانم پیروز شوم. با تمام وجودم می‌جنگم و برای این مردم تلاش می‌کنم. مطمئناً مردم نیز با دعا و انرژی مثبتشان همراهی خواهند کرد.

این آزادکار ایرانی با عملکرد درخشان خود در مسیر رسیدن به فینال، امیدهای زیادی برای کسب مدال طلا و نمایشی موفق در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایجاد کرده است.

