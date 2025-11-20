به گزارش ایلنا، مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان امروز برگزار شد و تیم ملی ایران در دیداری حساس و نزدیک، با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ ازبکستان را شکست داد. این پیروزی صعود ملی‌پوشان ایران به مرحله نیمه‌نهایی و تضمین مدال برنز آنها را به همراه داشت؛ نخستین مدال شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی.

در ترکیب تیم ایران، محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار به میدان رفتند و موفق شدند با عملکردی منسجم و پایاپای، تیم قدرتمند ازبکستان را از پیش رو بردارند. پیش از این، در مرحله یک‌هشتم نهایی، ایران اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داده بود.

لازم به ذکر است که در بخش انفرادی، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی پیش‌تر در مراحل یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی متوقف شده و نتوانستند به مدال برسند، اما عملکرد تیمی ایران موفق به کسب مدال برنز شد و امیدها برای ادامه رقابت‌ها افزایش یافت.

