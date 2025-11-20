به گزارش ایلنا، تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران ساعت ۱۳ امروز از فرودگاه مهرآباد با پرواز چارتر به مقصد هند حرکت کرد. پیش از عزیمت، خانواده تعدادی از بازیکنان با حضور در فرودگاه فرزندان خود را بدرقه کردند و برای موفقیت آنها آرزوی موفقیت کردند.

این رقابت‌ها در شهر احمدآباد هند برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه D با حریفانی از چین تایپه، لبنان، فلسطین و هند رقابت خواهد کرد. برنامه بازی‌های تیم ملی نوجوانان در این مرحله به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آذر: چین تایپه – ایران / ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۵ آذر: ایران – لبنان / ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۷ آذر: فلسطین – ایران / ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

یکشنبه ۹ آذر: ایران – هند / ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران

ملی‌پوشان نوجوان ایران با انگیزه بالا برای کسب بهترین نتایج در این مسابقات حاضر شده‌اند و امیدوارند با عملکردی موفق، گامی مهم در مسیر قهرمانی بردارند.

