اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال ۱۴۰۴
فدراسیون فوتبال اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این دیدارها روز یکشنبه ۲ آذر برگزار میشوند.
به گزارش ایلنا، فهرست داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر اعلام شد:
پالایش نفت بندرعباس – گیتی پسند اصفهان
داوران: فرزین صالح، مرتضی وزیری، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش
ناظر: عبدالکریم سیستانی
پالایش نفت شازند – پردیس قزوین
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، مصطفی پارسافر، شاهین عباسی، محمد نوروزی، محمدرضا علیپور
ناظر: علیرضا رجبی
مس سونگون ورزقان – بهشتی سازه گرگان
داوران: مجید اکبری، محمدرضا سیدپور، بهنام اختیاری، محمدرضا شریفلو، میلاد خانجانی
ناظر: عباس رنجی
عرشیا آذربایجان شهرقدس – شهرداری ساوه
داوران: مهدی عظیم، محمد امین اکبری، آرمین ابراهیمی، امید ظریفیان، میلاد محمدیان
ناظر: بهمن غفاری
پالایش نفت اصفهان – گهر زمین سیرجان
داوران: محمد علی سیاحی، محسن لطفیزاده، رضا ملکی، بهادر نظری، امیرحسین نادب
ناظر: ابراهیم مسیبی
سن ایچ ساوه – جواد الائمه شهرکرد
داوران: رضا کیامنش، سعید قربانیزاده، مهدی کرد، ناصر کاظمی، رامین عاشری
ناظر: سید پژمان رضایی
فولاد زرند ایرانیان – فولاد هرمزگان
داوران: محمد مهدی حقوقی، محمود طحان، مهدی ابراهیمی، مسعود مقتدری، ایمان سمیعی
ناظر: عارف سیاحی
این دیدارها از اهمیت بالایی در جدول لیگ برخوردار هستند و انتخاب داوران حرفهای و ناظران مجرب، تضمینی برای برگزاری رقابتهای منصفانه و با کیفیت محسوب میشود.