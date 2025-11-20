خبرگزاری کار ایران
اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال ۱۴۰۴

فدراسیون فوتبال اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این دیدارها روز یکشنبه ۲ آذر برگزار می‌شوند.

به گزارش ایلنا،  فهرست داوران و ناظران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر اعلام شد:

پالایش نفت بندرعباس – گیتی پسند اصفهان

داوران: فرزین صالح، مرتضی وزیری، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش

ناظر: عبدالکریم سیستانی

پالایش نفت شازند – پردیس قزوین

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، مصطفی پارسافر، شاهین عباسی، محمد نوروزی، محمدرضا علی‌پور

ناظر: علیرضا رجبی

 

مس سونگون ورزقان – بهشتی سازه گرگان

داوران: مجید اکبری، محمدرضا سیدپور، بهنام اختیاری، محمدرضا شریفلو، میلاد خانجانی

ناظر: عباس رنجی

عرشیا آذربایجان شهرقدس – شهرداری ساوه

داوران: مهدی عظیم، محمد امین اکبری، آرمین ابراهیمی، امید ظریفیان، میلاد محمدیان

ناظر: بهمن غفاری

پالایش نفت اصفهان – گهر زمین سیرجان

داوران: محمد علی سیاحی، محسن لطفی‌زاده، رضا ملکی، بهادر نظری، امیرحسین نادب

ناظر: ابراهیم مسیبی

سن ایچ ساوه – جواد الائمه شهرکرد

داوران: رضا کیامنش، سعید قربانی‌زاده، مهدی کرد، ناصر کاظمی، رامین عاشری

ناظر: سید پژمان رضایی

فولاد زرند ایرانیان – فولاد هرمزگان

داوران: محمد مهدی حقوقی، محمود طحان، مهدی ابراهیمی، مسعود مقتدری، ایمان سمیعی

ناظر: عارف سیاحی

این دیدارها از اهمیت بالایی در جدول لیگ برخوردار هستند و انتخاب داوران حرفه‌ای و ناظران مجرب، تضمینی برای برگزاری رقابت‌های منصفانه و با کیفیت محسوب می‌شود.

