پیروزی پوریا طاهرخانی با ضربه فنی برابر نماینده گابن
پوریا طاهرخانی، ملی‌پوش وزن ۹۴-کیلوگرم جوجیتسو ایران، در دومین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ موفق شد نماینده گابن را با ضربه فنی شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های جوجیتسو ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) برگزار شد، پوریا طاهرخانی نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی مردان ایران، در دومین مبارزه خود با ارائه عملکردی مقتدرانه، حریف گابنی خود را با ضربه فنی شکست داد.

این پیروزی، طاهرخانی را به مرحله بعدی مسابقات راه داد و او اکنون شانس خود را برای ادامه مسیر قهرمانی در این رویداد معتبر آسیایی دنبال خواهد کرد. ملی‌پوشان جوجیتسو ایران با انگیزه بالا در این دوره از بازی‌ها حاضر شده‌اند و تلاش می‌کنند در تمامی اوزان به مدال برسند.

درب ضد حریق امیردرب