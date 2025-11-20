خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود تیم ملی اپه مردان به یک‌چهارم نهایی با پیروزی مقابل اندونزی

صعود تیم ملی اپه مردان به یک‌چهارم نهایی با پیروزی مقابل اندونزی
کد خبر : 1716756
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی اسلحه اپه مردان ایران با برتری برابر اندونزی، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات شد و حالا باید برای صعود به نیمه‌نهایی به مصاف ازبکستان برود.

به گزارش ایلنا،  مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان امروز برگزار شد و تیم ملی ایران با ارائه نمایشی قاطع توانست از سد اندونزی عبور کند. ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ این دیدار را به پایان رساندند و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند.

در ترکیب تیم ایران، محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی حضور داشتند و با هماهنگی مناسب توانستند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند. با این پیروزی، ایران در مرحله بعد باید برابر تیم ازبکستان قرار گیرد.

این در حالی است که در بخش انفرادی، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی پیش‌تر در مراحل یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی متوقف شده و از رسیدن به مدال بازمانده بودند.

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، به‌همراه علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن مسابقات عملکرد تیم اپه مردان را از نزدیک دنبال کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب