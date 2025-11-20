به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان امروز برگزار شد و تیم ملی ایران با ارائه نمایشی قاطع توانست از سد اندونزی عبور کند. ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ این دیدار را به پایان رساندند و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند.

در ترکیب تیم ایران، محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی حضور داشتند و با هماهنگی مناسب توانستند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند. با این پیروزی، ایران در مرحله بعد باید برابر تیم ازبکستان قرار گیرد.

این در حالی است که در بخش انفرادی، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی پیش‌تر در مراحل یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی متوقف شده و از رسیدن به مدال بازمانده بودند.

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، به‌همراه علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن مسابقات عملکرد تیم اپه مردان را از نزدیک دنبال کردند.

