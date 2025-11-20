برگزاری نشست هماهنگی جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵
در نشست هماهنگی تیمهای شرکتکننده در نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ در مانیل، جزئیات مربوط به قوانین مسابقات، نحوه حضور تیمها و رنگ پیراهن ملیپوشان ایران در سه دیدار مرحله گروهی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، نشست هماهنگی سرپرستان و پزشکان تیمهای حاضر در اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) در شهر مانیل برگزار شد. در این جلسه، مسئولان برگزارکننده با تشریح مقررات مرتبط با نحوه برگزاری مسابقات، رفتوآمد تیمها از محل اقامت، نحوه استقرار اولیه در سالن و فرآیند معرفی و رونمایی از لباسها، نمایندگان کشورها را در جریان روند اجرایی رقابتها قرار دادند.
از سوی تیم ملی ایران، المیرا ثمینیپور به عنوان مدیر تیم و سحر ستاری پزشک تیم در این نشست حضور داشتند. در ادامه جلسه، گروه پزشکی مسابقات نیز توضیحاتی درباره رعایت پروتکلهای بهداشتی و نحوه اجرای دستورالعملهای سلامت ارائه کرد.
طبق اعلام مسئولان برگزاری، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دیدار نخست مرحله گروهی برابر برزیل با پیراهن قرمز وارد میدان خواهد شد. ملیپوشان در مسابقه دوم مقابل پاناما پیراهن سفید بر تن خواهند داشت و در سومین بازی مرحله گروهی مقابل ایتالیا بار دیگر با لباس قرمز به زمین میروند.
نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین و در شهر مانیل برگزار میشود. برنامه بازیهای ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:
یکشنبه ۲ آذر: برزیل – ایران / ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی – ۱۵:۰۰ به وقت تهران
چهارشنبه ۵ آذر: پاناما – ایران / ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی – ۱۳:۳۰ به وقت تهران
شنبه ۸ آذر: ایران – ایتالیا / ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی – ۱۲:۳۰ به وقت تهران
ملیپوشان کشورمان با آمادگی کامل خود را برای نخستین حضور در این رقابتها مهیا میکنند.