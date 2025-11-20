برد ارزشمند استقلال مشهد برابر فولاد هرمزگان در آغاز لیگ برتر والیبال ساحلی

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساحلی باشگاه‌های کشور امروز در زمین‌های ماسه‌ای آق‌قلا آغاز شد و تیم استقلال مشهد شروعی مقتدرانه داشت. در این دیدار، زوج پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی که به‌عنوان ترکیبی جوان و هماهنگ شناخته می‌شوند، مقابل تیم قدرتمند فولاد هرمزگان قرار گرفتند. تیمی که از وجود ملی‌پوشان باتجربه‌ای همچون ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی بهره می‌برد.

در ست نخست، استقلال مشهد با ارائه یک عملکرد کم‌نقص و جنگنده توانست جریان بازی را در اختیار بگیرد. این ست که با رقابت نزدیک دو تیم همراه بود، با ثبت ۶۶ امتیاز به یکی از طولانی‌ترین ست‌های روز تبدیل شد. شاگردان علیشاهی در نهایت با نتیجه ۳۴ بر ۳۲ این ست فشرده را به سود خود پایان دادند و از همان ابتدا فولاد را غافلگیر کردند.

ست دوم با برتری اولیه فولاد آغاز شد، اما استقلالی‌ها خیلی زود اختلاف امتیاز را جبران کردند. عملکرد دقیق پویا قصابیان در دریافت و نظم‌بخشی به میدان و همچنین اسپک‌های مؤثر محمدمهدی رضایی، ساختار دفاعی فولاد را با مشکل مواجه کرد. این روند باعث شد تیم مشهدی کنترل کامل ست را در دست بگیرد و با نتیجه ۲۱ بر ۱۶، دومین ست را نیز به نام خود ثبت کند.

استقلال مشهد با پیروزی ۲ بر صفر مقابل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، شروعی امیدوارکننده در فصل جدید لیگ برتر والیبال ساحلی داشت و نشان داد می‌تواند یکی از تیم‌های تأثیرگذار این دوره رقابت‌ها باشد.

