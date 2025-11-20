خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برد ارزشمند استقلال مشهد برابر فولاد هرمزگان در آغاز لیگ برتر والیبال ساحلی

برد ارزشمند استقلال مشهد برابر فولاد هرمزگان در آغاز لیگ برتر والیبال ساحلی
کد خبر : 1716740
لینک کوتاه کپی شد.

تیم والیبال ساحلی استقلال مشهد در نخستین دیدار خود در لیگ برتر با عملکردی منسجم و کم‌خطا، موفق شد فولاد هرمزگان را در دو ست متوالی شکست دهد و یکی از نتایج مهم روز اول رقابت‌ها را رقم بزند.

به گزارش ایلنا،   رقابت‌های لیگ برتر والیبال ساحلی باشگاه‌های کشور امروز در زمین‌های ماسه‌ای آق‌قلا آغاز شد و تیم استقلال مشهد شروعی مقتدرانه داشت. در این دیدار، زوج پویا قصابیان و محمدمهدی رضایی که به‌عنوان ترکیبی جوان و هماهنگ شناخته می‌شوند، مقابل تیم قدرتمند فولاد هرمزگان قرار گرفتند. تیمی که از وجود ملی‌پوشان باتجربه‌ای همچون ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی بهره می‌برد.

در ست نخست، استقلال مشهد با ارائه یک عملکرد کم‌نقص و جنگنده توانست جریان بازی را در اختیار بگیرد. این ست که با رقابت نزدیک دو تیم همراه بود، با ثبت ۶۶ امتیاز به یکی از طولانی‌ترین ست‌های روز تبدیل شد. شاگردان علیشاهی در نهایت با نتیجه ۳۴ بر ۳۲ این ست فشرده را به سود خود پایان دادند و از همان ابتدا فولاد را غافلگیر کردند.

ست دوم با برتری اولیه فولاد آغاز شد، اما استقلالی‌ها خیلی زود اختلاف امتیاز را جبران کردند. عملکرد دقیق پویا قصابیان در دریافت و نظم‌بخشی به میدان و همچنین اسپک‌های مؤثر محمدمهدی رضایی، ساختار دفاعی فولاد را با مشکل مواجه کرد. این روند باعث شد تیم مشهدی کنترل کامل ست را در دست بگیرد و با نتیجه ۲۱ بر ۱۶، دومین ست را نیز به نام خود ثبت کند.

استقلال مشهد با پیروزی ۲ بر صفر مقابل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، شروعی امیدوارکننده در فصل جدید لیگ برتر والیبال ساحلی داشت و نشان داد می‌تواند یکی از تیم‌های تأثیرگذار این دوره رقابت‌ها باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب