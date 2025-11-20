اشرف حکیمی، مرد سال فوتبال آفریقا شد
در مراسم جوایز سال فوتبال آفریقا که به میزبانی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) در رباط مراکش برگزار شد، اشرف حکیمی موفق به کسب عنوان مرد سال آفریقا شد.
به گزارش ایلنا، مراسم جوایز سال 2025 فوتبال آفریقا شب گذشته در رباط مراکش برگزار شد و در این رویداد از برجستهترین چهرههای فوتبال قاره تقدیر به عمل آمد. این مراسم فرصتی برای مرور عملکرد یکساله فوتبال آفریقا و شناخت بهترین بازیکنان، مربیان و تیمها بود.
در این مراسم، جوایز مختلفی به بهترینهای سال اهدا شد که شامل بخشهای زیر بود:
- بازیکن سال آفریقا (زنان و مردان)
- مربی سال (زنان و مردان)
- تیم ملی سال (زنان و مردان)
- باشگاه سال (زنان و مردان)
- بازیکن جوان سال ۲۰۲۵
اشرف حکیمی، مدافع تیم ملی مراکش و باشگاه پاری سن ژرمن، با کسب این عنوان، به عنوان یکی از بهترینهای قاره شناخته شد. او با عملکرد درخشان خود در فصل گذشته، از رقبایی چون محمد صلاح و ویکتور اوسیمهن پیشی گرفت و این جایزه را به خود اختصاص داد.
در بخش دیگر جوایز، دوحه المدنی از مراکش به عنوان بهترین بازیکن زن جوان معرفی شد. او برای دومین سال متوالی این عنوان را به دست آورد و به عنوان یکی از پدیدههای فوتبال زنان آفریقا شناخته میشود. همچنین، عثمان معمه، دیگر ستاره مراکشی، به عنوان بهترین بازیکن مرد جوان انتخاب شد.
در زمینه تیمها، تیم ملی زنان نیجریه به عنوان بهترین تیم ملی زنان سال معرفی شد، در حالی که تیم ملی زیر 20 سال مراکش عنوان بهترین تیم ملی مردان را از آن خود کرد. باشگاه پیرامیدز مصر نیز به عنوان باشگاه سال مردان انتخاب شد.
در بخش فردی، یاسین بونو از مراکش به عنوان بهترین دروازهبان مردان و چیاماکا نادوزیه از نیجریه به عنوان بهترین دروازهبان زنان شناخته شدند. همچنین، بوبیستا از کیپورد به عنوان مربی سال آفریقا انتخاب شد.