کاردوست: وضع داماش از تیمهای محلات هم پایینتر است
رضا کاردوست، مربی داماش گیلان، با اشاره به مشکلات مالی و کمبود شدید امکانات در این باشگاه، وضعیت تیم را بحرانی توصیف کرد و خواستار ورود جدی مسئولان برای ساماندهی شرایط شد.
به گزارش ایلنا، رضا کاردوست، هافبک سابق و مربی فعلی تیم داماش گیلان، در مصاحبه ای اختصاصی به مشکلات مهم داماش گیلان پرداخته است.
مصاحبه مربی داماش گیلان با خبرگزاری ایلنا را در ادامه دنبال کنید.
آقای کاردوست، شما سالها پیراهن داماش را پوشیدهاید و دوباره در کنار مهابادی به کادر فنی این تیم برگشتهاید. وضعیت فعلی داماش را چطور ارزیابی میکنید؟
سلام و خسته نباشید میگویم. واقعیت این است که شرایط فعلی داماش اصلاً مناسب نیست. همه میدانند داماش چه جایگاهی بین مردم رشت و استان دارد. تیمی با هواداران فراوان و عاشق. اما امکاناتی که الان در اختیار تیم قرار گرفته، واقعاً در حد و اندازهی نام داماش نیست.
از نظر مالی چند هفتهای است مشکلاتی ایجاد شده و پرداختیها عقب افتاده. قولهایی دادهاند که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده این وضعیت بهتر شود، اما دیروز بازیکنان به همین دلیل تمرین را تحریم کردند. ما با سختی توانستیم امروز بچهها را راضی کنیم که تمرین کنند.
یعنی موضوع فقط مسائل مالی است یا مشکلات دیگری هم وجود دارد؟
مشکلات ما فقط مربوط به پول نیست. بخش بزرگی از مشکلات مربوط به امکانات اولیه و امور است. واقعیت این است که شرایط فعلی حتی از تیمهای محلات هم پایینتر است.
برای مثال، امروز با وجود گرمای شدید هوا، آب معدنی سر تمرین نداشتیم. تغذیه بازیکنان، شام و ناها، بهطور کامل قطع شده. فوتبالیست باید تغذیه مناسب داشته باشد تا بتواند تمرین پرفشار انجام دهد. امروز دو ساعت تمرین سنگین داشتیم اما بچهها نه آب داشتند، نه غذا. این شرایط واقعاً غیرقابل قبول است.
به جرأت میگویم وضعیت به حدی سخت شده که قابل توضیح دادن نیست. نه آب هست، نه غذا، نه امکانات اولیه. کسی هم پاسخگو نیست و هیچکس برای تأمین ابتداییترین نیازهای تمرینی تیم اقدام نمیکند.
با توجه به این شرایط بحرانی، انتظار شما از مسئولان چیست؟
داماش با این حجم هوادار و این همه پتانسیل، نباید به این نقطه برسد. این تیم، تیم اول شهر رشت است و حیف است که چنین وضعیت اسفباری داشته باشد. ما فقط میخواهیم مسئولان و افراد دلسوز قدمی بردارند و کمک کنند تا داماش از این وضعیت خارج شود.
کمبود امکانات اولیه، از آب معدنی گرفته تا تغذیه بازیکنان، به حدی شدید است که شرایط را برای کادر فنی و بازیکنان بسیار سخت کرده. هر جلسه تمرین برای ما حیاتی است، اما ادامه دادن با این شرایط واقعاً دشوار است.
امیدواریم با مطرح شدن این مشکلات و بازتاب رسانهای، تغییراتی ایجاد شود و داماش به جایگاهی که شایسته آن است برگردد.