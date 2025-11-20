رقابتهای کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
عموزاد به فینال رسید/ مومنی به دیدار رده بندی گفت
مسابقات 2 وزن نخست رقابت های کشتی آزاد ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز (پنج شنبه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد در دور اول با نتیجه 11 بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 4 بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان با نتیجه 7 بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عموزاد در این دیدار به مصاف عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان می رود.
مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت 18 امروز برگزار می شود.