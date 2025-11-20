عموزاد به فینال رسید/ مومنی به دیدار رده بندی گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن 57 کیلوگرم علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 4 بر 2 مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف سید عمر عزیزی از افغانستان می رود.

در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد در دور اول با نتیجه 11 بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 4 بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل علی رحیم زاده از آذربایجان با نتیجه 7 بر صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عموزاد در این دیدار به مصاف عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان می رود.



مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق از ساعت 18 امروز برگزار می شود.

انتهای پیام/