بازدید تاجرنیا از آکادمی استقلال و برگزاری یک جلسه مهم
علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره استقلال امروز با حضور در آکادمی باشگاه ضمن تماشای دیدار امیدها، در نشستی مشترک با مدیران و مربیان پایه بر تقویت ارتباط تیم بزرگسالان با بازیکنان آکادمی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال امروز با حضور در آکادمی این باشگاه، دیدار تیم امید را از نزدیک تماشا کرد. رسانه رسمی باشگاه اعلام کرد که پس از این مسابقه، جلسه‌ای با حضور تاجرنیا و مسئولان رده‌های پایه برگزار شده است.

در این نشست، علیرضا اسدی با قدردانی از حضور رئیس هیئت‌مدیره، گزارشی از وضعیت تیم‌های پایه و چالش‌های موجود ارائه داد. رضا نورمحمد، سرمربی تیم امید نیز با اشاره به توانایی‌های بازیکنان این رده، خواستار تعامل بیشتر برای فراهم شدن امکان حضور بازیکنان امید در تیم بزرگسالان شد. دیگر اعضای آکادمی از جمله مسعود اقبالی نیز بر تداوم این جلسات تأکید کردند.

تاجرنیا در پایان، ضمن بررسی شرایط آکادمی، بر اهمیت بهره‌گیری از استعدادهای پرورش‌یافته در باشگاه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که بازیکنان جوان استقلال در آینده‌ای نزدیک مسیر حضور در تیم بزرگسالان را طی کنند.

