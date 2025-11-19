صعود پاکدامن و فتوحی به یک چهارم نهایی

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری دور مقدماتی با حضور ۲۲ ورزشکار، مرحله حذفی از دور یک شانزدهم نهایی آغاز شد که پاکدامن در دور نخست استراحت داشت و محمد فتوحی حریفی از برونئی را شکست داد و به یک هشتم نهایی رسید.

محمد فتوحی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی قرار گرفت و در دیداری نزدیک و حساس که در نهایت با پیروزی ۱۵ بر ۱۴ فتوحی به پایان رسید، توانست جواز حضور در جمع هشت نفر برتر را کسب کند. فتوحی در مرحله یک چهارم نهایی باید با کودریزوف ازبکستانی روبه‌رو شود.

در سوی دیگر جدول، علی پاکدامن که براساس رنکینگ مرحله مقدماتی در دور یک شانزدهم استراحت داشت، در نخستین مبارزه‌ خود در مرحله یک هشتم نهایی برابر مبارک از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۹ به برتری رسید و راهی یک چهارم شد. پاکدامن برای صعود به نیمه‌نهایی باید به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایب‌قهرمان المپیک، برود.

