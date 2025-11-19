خبرگزاری کار ایران
تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد

تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد
تیم ملی اسکی آلپاین مردان کشورمان با ترکیب سه ورزشکار، برای برگزاری اردوی آماده‌سازی و حضور در مسابقات بین‌المللی انتخابی المپیک زمستانی 2026، راهی اروپا شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان با ترکیب محمد کیا‌دربندسری، سید مرتضی جعفری و محمد ساوه‌شمشکی، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به منظور حضور در اردوی آماده‌سازی و شرکت در مسابقات بین‌المللی کسب سهمیه المپیک زمستانی عازم کشور سوئیس شد.

این اردو و مسابقات با هدف کسب سهمیه المپبک زمستانی میلانوکورتینا ۲۰۲۶ و تعیین ورزشکار نهایی تیم ملی برای حضور در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان کشورمان طبق برنامه، تمرینات و رقابت‌های خود را در سوئیس، ایتالیا و اتریش تا سوم دی ادامه خواهند داد.

در پایان بر اساس عملکرد فنی و نتایج به‌دست‌آمده در مسابقات بین‌المللی، نفر منتخب نهایی تیم ملی اسکی آلپاین آقایان برای شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ معرفی خواهد شد.

