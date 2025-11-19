تیم ملی اسکی آلپاین ایران به سوئیس اعزام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسکی آلپاین کشورمان با ترکیب محمد کیا‌دربندسری، سید مرتضی جعفری و محمد ساوه‌شمشکی، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به منظور حضور در اردوی آماده‌سازی و شرکت در مسابقات بین‌المللی کسب سهمیه المپیک زمستانی عازم کشور سوئیس شد.

این اردو و مسابقات با هدف کسب سهمیه المپبک زمستانی میلانوکورتینا ۲۰۲۶ و تعیین ورزشکار نهایی تیم ملی برای حضور در این دوره از بازی‌های المپیک زمستانی برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان کشورمان طبق برنامه، تمرینات و رقابت‌های خود را در سوئیس، ایتالیا و اتریش تا سوم دی ادامه خواهند داد.

در پایان بر اساس عملکرد فنی و نتایج به‌دست‌آمده در مسابقات بین‌المللی، نفر منتخب نهایی تیم ملی اسکی آلپاین آقایان برای شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ معرفی خواهد شد.

