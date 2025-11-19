ستاره پرتغالی در کاخ سفید
کریستیانو در ضیافت شام ترامپ و بنسلمان حضور یافت
کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی، روز سهشنبه در ضیافت شام رسمی کاخ سفید در کنار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، رونالدو در ضیافت شامی که در کاخ سفید و با حضور دهها میلیاردر و رهبران تجاری و ورزشی جهان برگزار شد، شرکت کرد. این دیدار همزمان با سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن و پایان نشستهای دوجانبه رسمی او بود.
ترامپ در ابتدای این مراسم، ضمن استقبال از رونالدو، از علاقه پسرش بارون به این بازیکن فوتبال پرده برداشت و گفت:«پسرم طرفدار بزرگ رونالدو است. بارون این فرصت را پیدا کرد که با او دیدار کند و فکر میکنم حالا به این دلیل که من شما را به او معرفی کردم، کمی بیشتر برای پدرش احترام قائل است.»
رونالدو اولین فرد غیرسیاسی بود که ترامپ در جمعی که آن را «پر از بزرگترین رهبران جهان تجارت و ورزش» خواند، از او نام برد.
روابط رونالدو و عربستان و بازگشت به آمریکا
دلیل سفر رونالدو به واشنگتن به طور کامل مشخص نیست، اما این حضور در راستای پیوندهای عمیق او با عربستان سعودی ارزیابی میشود. رونالدو که از سال ۲۰۲۳ و سپس با تمدید قرارداد در ۲۰۲۵، با عقد قراردادهای بیسابقه به چهره اصلی لیگ فوتبال عربستان تبدیل شده، به نوعی سفیر ورزشی این کشور نیز محسوب میشود. او که در تیم النصر (تحت مالکیت صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان) بازی میکند، پیشتر در مصاحبهای با پیرز مورگان، ولیعهد عربستان (بنسلمان) را «رئیس ما» خطاب کرده بود.
حضور رونالدو در آمریکا حائز اهمیت است؛ چرا که این اولین سفر او به ایالات متحده پس از انتشار گزارشی در مجله اشپیگل در سال ۲۰۱۷ است. در آن زمان، کاترین مایورگا، یک زن اهل لاس وگاس، او را به تجاوز در سال ۲۰۰۹ متهم کرد؛ اتهامی که رونالدو و وکلایش همواره آن را تکذیب کردهاند. پس از علنی شدن این اتهامات و پیگیریهای قانونی در دادگاههای آمریکا از سال ۲۰۱۸، رونالدو از سفر به این کشور خودداری کرده بود.
این در حالی است که تیم ملی پرتغال قرار است در مارس ۲۰۲۶ یک بازی دوستانه مقابل آمریکا در آتلانتا برگزار کند. همچنین، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در ژوئن همان سال در مکزیک، کانادا و آمریکا آغاز خواهد شد و انتظار میرود رونالدو کاپیتان پرتغال در این تورنمنت باشد.
احتمال محرومیت در جام جهانی و تلاشهای دیپلماتیک
رونالدو ۴۰ ساله، اخیراً بیش از پیش درگیر تلاشهای دیپلماتیک شده است. در ماههای اخیر، او بخشی از تلاشها برای نزدیکی به ترامپ بوده است؛ از جمله زمانی که آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، در نشست گروه هفت (G7) در کانادا، پیراهن تیم ملی پرتغال امضا شده توسط رونالدو را به ترامپ هدیه داد که روی آن نوشته شده بود: «تقدیم به رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ، بازی برای صلح.»
رونالدو در مصاحبه اخیر خود با مورگان، ابراز امیدواری کرده بود که با ترامپ دیدار کند تا درباره صلح جهانی گفتوگو کند. وی در این مصاحبه گفته بود:«او [ترامپ] یکی از کسانی است که میتواند به تغییر جهان کمک کند. آرزو دارم یک روز با او ملاقات کنم و گفتوگوی خوبی داشته باشم... چون او یکی از کسانی است که میتواند باعث شود اتفاقات بزرگی رخ دهد و من از چنین افرادی خوشم میآید.»
همچنین، حضور رونالدو در این رقابتها میتواند تحتالشعاع محرومیت احتمالی قرار بگیرد. او به دلیل ضربه آرنج در بازی هفته گذشته مقابل ایرلند کارت قرمز دریافت کرد که منجر به یک محرومیت اتوماتیک یک جلسهای شد و او آن را در بازی یکشنبه پشت سر گذاشت.
با این حال، قوانین انضباطی فیفا تصریح میکند که بازیکنان در صورت «حمله، از جمله ضربه آرنج، مشت، لگد، گاز گرفتن، تف کردن یا ضربه زدن به حریف» باید حداقل سه بازی محروم شوند. در صورتی که کمیته انضباطی فیفا ضربه آرنج رونالدو را مصداق این بند تشخیص دهد، او بازیهای بعدی پرتغال را که در جام جهانی خواهد بود، از دست خواهد داد.
در ضیافت شام روز سهشنبه، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نیز حضور داشت. وی که به دلیل میزبانی مشترک جام جهانی توسط آمریکا، روابط نزدیکی با ترامپ برقرار کرده است، در این ضیافت حضور داشت، هرچند رونالدو و او در یک میز ننشسته بودند. همچنین، افراد سرشناسی مانند ایلان ماسک، تیم کوک و دیگر مدیران اجرایی برجسته از صنایع فناوری، مالی و انرژی در این مراسم حضور داشتند.