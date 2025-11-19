بلژیک ۷ - ۰ لیختناشتاین؛ صعود به جام جهانی در شب گلباران
تیم ملی بلژیک با شکست قاطع لیختناشتاین در مرحله مقدماتی، بدون شکست به جام جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و آمریکا راه یافت.
به گزارش ایلنا، شاگردان رودی گارسیا سهشنبه شب در ورزشگاه موریس دوفراسنی نمایش فوقالعادهای داشتند و در نیمه دوم طی تنها هفت دقیقه چهار بار دروازه حریف را باز کردند تا با نتیجه ۷-۰ به پیروزی برسند. هانس وناکن، براندون میشل و الکسیس سائلماکرز دیگر گلزنان بلژیک در این دیدار بودند.
گل اول تیم بلژیک در همان ۱۵۰ ثانیه ابتدایی توسط وناکن و روی ارسال یوری تیلمانس، کاپیتان تیم، به ثمر رسید. در دقیقه ۳۲، سائلماکرز توپ را به دوکو رساند تا او بدون مزاحمت گل دوم را ثبت کند. دوکو در دقیقه ۴۱ نیز با عبور از سه مدافع، گل سوم را وارد دروازه لیختناشتاین کرد.
نیمه دوم بلژیک با قدرت آغاز شد؛ در دقیقه ۵۲ براندون میشل با یک شوت دقیق گل چهارم را زد و سائلماکرز در دقیقه ۵۵ روی ریباند توپ را به گل پنجم تبدیل کرد. دکتلاره نیز در دقایق ۵۷ و ۵۸ دو بار دروازه حریف را باز کرد تا نتیجه نهایی ۷-۰ رقم بخورد.
با این پیروزی، بلژیک صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد و مرحله مقدماتی را بدون شکست به پایان رساند. تیمی که تاکنون دو بار به نیمهنهایی جام جهانی رسیده و این پانزدهمین حضورش در این تورنمنت خواهد بود. از سوی دیگر، لیختناشتاین بدون گل زده، مرحله مقدماتی را به پایان رساند و تنها تیم اروپا با چنین آماری باقی ماند.